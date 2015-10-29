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Akın İpek'ten kayyumun işten çıkardığı gazetecilere mesaj: Ayaklar baş, başlar ayak olmuş

"Kimse yanılmasın. Ayak ayaktır, baş da baş"

29 Ekim 2015 20:08

İpek Koza Holding'in sahibi Akın İpek, yönetime atanan kayyum tarafından işten çıkarılan gazetecilere gönderdiği mesajda, "Atanlara ve atılanlara baktım. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş görünüyor" ifadelerini kullandı.

İpek Koza Holding bünyesinde bulunan şirketlerin yönetimine kayyum atanmasının ardından, Bugün TV yayını canlı yayında kesilmiş ve Bugün ile Millet gazetelerinin baskısı matbaada durdurulmuştu. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da, televizyon binasının dışına çıkarılmış ve görevden alınmıştı.

Bugün ve Millet gazetelerinin baskısının matbaada durdurulmasının ardından, yayına hazırlanan sayfalar Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Sabah saatlerinde, kayyumun "Kayyum gaspı" başlığıyla yayımlanan bugünkü manşete "rezalet" demesine karşı çıkan ve mesai arkadaşlarına destek vermeye çalışan gazeteci Bilal Şahin'in iş akdi toplantı sırasında sebep gösterilmeksizin fesh edilmişti. "Bu mu senin namusun terbiyesiz" şeklinde konuşan kayyum, "Çık dışarı" diyerek tecrübeli gazeteciyi kanaldan kovmuştu.

İşten çıkarılan gazetecilere bir mesaj yollayan Akın İpek, "Kamil, tv’de seni izledim. Bir yiğit nasıl olur gördüm. Bugün Tarık’ı, Erhan’ı, Bilal’i, Cihan’ı da atmışlar. Atanlara ve atılanlara baktım. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş görünüyor. Kimse yanılmasın. Ayak ayaktır, baş da baş" diye yazdı. Akın İpek'in mesajını, eşi Nevik İpek paylaştı.

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akın ipekkoza ipekkayyumişten çıkarılan gazeteciler
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