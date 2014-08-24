O heykelin 8 ay önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da dikilen PKK'lı Mahsum Korkmaz heykelinin 8 ay önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. PKK mezarlığında Şubat 2014’de çekilen fotoğrafta mezarlığın duvar ve iç peyzaj çalışmalarının yapıldığı, heykelin tamamlandığı görülüyor.

Diyarbakır'da mahkeme kararıyla el konulan PKK’lı Mahsum Korkmaz heykeliyle ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor. HaberTürk'ün haberine göre, Diyarbakır'da mahkeme kararıyla el konulan PKK ’lı Mahsum Korkmaz heykeliyle ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında polis heykelin dikildiği Yolçatı Köyü Muhtarı Necat İzgi’nin de ifadesine başvurdu.

Muhtar İzgi, heykelin 8 ay önce mezarlıkta yapıldığını ve üstünün perdeyle örtüldüğünü belirterek, “Muhtar seçilmeden önce o heykel mezarlığa yapılmıştı. Mezarlıktaki heykelin açılışı yapılmadan 2 gün önce işlerim nedeniyle Diyarbakır’a gittim. Otelde kaldım, belgelerim mevcut. Kaldı ki suç duyurusunda bulunmam için benim yetki alanımda olması lazım. Mezarlık, köyün sınırları içinde ve görev alanımda değil. Mezarlık, Orman İşletme Müdürlüğü’nün arazisinde yapılmış” dedi.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ise Lice Belediyesi’ne heykelle ilgili işlem yapıp yapmadığını sordu. Belediye yetkilileri, heykelin yapıldığı bölgenin daha önce kapatılan Diyarbakır İl Özel İdare sınırlarında olduğunu, şu anda ise Büyükşehir Belediyesi sınırları ile Orman İşletmeleri İl Müdürlüğü sorumluluğunda olduğu yanıtını vereceklerini söylediler.

İşte o fotoğraf: