Köylüler anlattı: Yıkılan heykel 8 aydır oradaydı

Lice'nin Yolçatı köylüleri, PKK mezarlığındaki Mahsum Korkmaz heykelinin 8 ay önce dikildiğini, resmi açılışının 15 Ağustos'ta yapıldığını öne sürdü.

Habertürk gazetesinden Güngör Karakuş’un konuştuğu köylüler, “Resmi açılışı 15 Ağustos’ta yapıldı. Bu heykeli görmemeleri mümkün değil. Köye geldiklerinde görürler. Termal kamera ve Heronlarla da bu heykeli görebilirlerdi” dedi.



Heykelin yerinden kaldırılması sırasında mezarlıkta çıkan çatışmalardan geriye kalan mermi ve gaz fişeklerini toplayan köylüler, Genelkurmay’ın “200-500 kişilik bir grup roketatar, piyade tüfeği ve el yapımı roketatarlarla saldırdı” açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Olay sırasında mezarlıkta kadın ve çocukların olduğunu ve kendilerine haber verilmeden mezarlığın tarandığını anlatan köylülere göre olay “Provokasyon.”

'Orası mezarlıklar bölgesi'

BBC Türkçe'nin haberine göre de bölgeyi yakından izleyen gazeteciler, heykelin dikilmesinin gizli saklı gerçekleşmediğini ve yöre halkının katılımı ile olduğunu söylüyor. Liceli gazeteci Veysi Polat, Lice’nin 56 köyünden insanların katılımı ve imece usulü ile heykelin dikildiğini belirtti. BBC’nin haberine göre Lice’nin Yolaçtı Köyü (Sisê) farklı tarihlerde farklı yerlerde ölen PKK’lı cenazelerinin müzakere süreci başladıktan sonra bulundukları mezarlıklardan çıkarılarak tekrar gömüldüğü bir kabristan. Polat, geçen yıl tamamlanan kabristanda 280 mezar olduğunu söylüyor. Lice çevresinde böyle üç mezarlık var. Korkmaz’ın heykelinin dikildiği mezarlık aralarında en büyük olan.