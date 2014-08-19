T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahsum Korkmaz heykeli yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Lice'de dikilen Mahsum Korkmaz heykeline panzerlerle yıkıma giden güvenlik güçleri, heykeli korumak için PKK mezarlığında bulunan gruba müdahale etti

19 Ağustos 2014 12:20

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mahsum Korkmaz heykelinin yıkımı sırasında askerin müdahalesinde ağır yaralanan Mehdi Taşkın hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine dikilen Mahsum Korkmaz heykelinin kaldırılması için alınan mahkeme kararının ardından bu sabah operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, TSK tarafından askerlere ateş açtığı iddia edilen gruba ateş açtı. Gruba, TOMA'lar ve biber gazıyla da müdahale edildi.

Askerin müdahalesi sırasında bazı yurttaşlar PKK mezarlığında bulunan odaya sığındı

Mahsum Korkmaz'ın heykeli zırhlı araçlar tarafından yıkıldı.

DİHA, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mahsum Korkmaz heykelinin yıkımı sırasında askerin sivil gruba gerçek mermilerle ateş açtığını belirtirken, ağır yaralanan Nedim Taşkın hayatını kaybetti.

HDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de yaralananların vücudunda kurşun yarası olduğunu açıkladı. 

Fotoğraf: Faruk Ayyıldız / Evrensel

ETİKETLER

mahsum korkmazheykelpkkmüdahalehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24