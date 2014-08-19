Mahsum Korkmaz heykeli yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mahsum Korkmaz heykelinin yıkımı sırasında askerin müdahalesinde ağır yaralanan Mehdi Taşkın hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine dikilen Mahsum Korkmaz heykelinin kaldırılması için alınan mahkeme kararının ardından bu sabah operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, TSK tarafından askerlere ateş açtığı iddia edilen gruba ateş açtı. Gruba, TOMA'lar ve biber gazıyla da müdahale edildi.

Mahsum Korkmaz'ın heykeli zırhlı araçlar tarafından yıkıldı.

DİHA, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mahsum Korkmaz heykelinin yıkımı sırasında askerin sivil gruba gerçek mermilerle ateş açtığını belirtirken, ağır yaralanan Nedim Taşkın hayatını kaybetti.

HDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de yaralananların vücudunda kurşun yarası olduğunu açıkladı.