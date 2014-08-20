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Lice'de çatışmaya neden olan o heykel nasıl dikildi?

'Bölgedeki Kürtler nezdinde oldukça önemli olan Mahsum Korkmaz'ın kod ismi olan 'Agit' bölgede birçok çocuğa veriliyor'

20 Ağustos 2014 19:12

Şafak Timur

(BBC Türkçe)

 

Mahsum Korkmaz'ın heykelinin dikilmesi 15 Ağustos'ta yani bundan 4 gün önce Lice'nin Kürtçe'deki ismiyle Sisê, Türkçe'de ise Yolaçtı Köyü olarak adlandırılan mevkisinde gerçekleşti

Bölgeyi yakından izleyen gazeteciler, heykelin dikilmesinin gizli saklı gerçekleşmediğini, yöre halkının katılımı ile olduğunu söylüyor.

Kendisi de Liceli olan gazeteci Veysi Polat, Lice'nin 56 köyünden insanların katılımı ve imece usülü ile heykelin dikildiğini söylüyor.

Heykelin dikildiği mezarlık ise farklı tarihlerde farklı yerlerde ölen PKK'lı cenazelerinin müzakere süreci başladıktan sonra bulundukları mezarlıklardan çıkarılarak tekrar gömüldüğü bir kabristan. Polat, geçen yıl tamamlanan kabristanda 280 mezar olduğunu söylüyor. Lice çevresinde böyle üç mezarlık var. Korkmaz'ın heykelinin dikildiği mezarlık aralarında en büyük olan.

Polat Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, bugün bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda tahrik olduğunu söylüyor.

Heykel meselesi için 'tahrik var burada, sosyal medya üzerinden' görüşünü dile getiren Polat, kalekol ve baraj yapmı için beş aydır aynı bölgede protesto çadırı kurulduğunu, çadırların hemen karşısında Duru Karakolu olduğunu ve çadırlarda PKK bayrağı asılı olduğunu kaydediyor. Polat, "10 gün önce bayrak anayolun üzerinde duruyor. Karakolun da hemen karşısı" diyor. Polat, bayrak nedeniyle herhangi bir müdahalenin olmadığı ve bir gerginlik yaşanmadığı dikkate alındığında heykelle ilgili gerilim yaşanmasını 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' sözleriyle tanımlıyor.

 

Korkmaz'ın anlamı

 

Korkmaz, bölgedeki Kürtler nezdinde oldukça önemli bir isim.

Korkmaz'ın kod ismi olan "Agit" in bölgede birçok çocuğa verildiği söyleniyor.

PKK'nın ilk eylemi olan 1984'teki Eruh baskınına katılan Korkmaz, 1986 yılında bir çatışmada öldürülmüş. Cenazesi ise Siirt'te Kasaplar Deresi olarak bilinen, birçok PKK'lının ve bölgede faili meçhul cinayetlere kurban giden sivillerin de cenazesinin olduğu toplu mezarda bulunduğu söyleniyor.

Basında yer alan haberlere göre Kasaplar Deresi'nde daha önce kazı yapılmış, 8 cenazeye ulaşılmıştı.

Ancak daha sonra kazılar durduruldu.

Yakalandıktan sonra itirafçı olan PKK'lı Şemdin Sakık Mahsum Korkmaz'ın PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından öldürtüldüğünü iddia etmişti.

Ancak bölgedeki gazeteciler bu iddianın yörede ikna edici bulunmadığını, ciddiye alınmadığını söylüyor.

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