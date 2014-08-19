Lice'deki heykelin başına basan askerin o fotoğrafı için kim ne dedi?

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı Mahsum Korkmaz’ın heykeli, zırhlı araçlarca yıkıldı, askerlerin heykel çevresindeki gruba ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yıkımın ardından bir askerin, Mahsum Korkmaz’ın heykelinin baş kısmına botuyla basarak verdiği poz sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı ve hakkında yorum yapıldı.

Sosyal medyada, yüzlerce kez paylaşılan o fotoğrafa yapılan yorumların bazıları şöyle:

Ahmet Şık ‏@sahmetsahmet 1 sa.

"Vatan,Millet, Sakarya" diyenler mesele sadece heykel değil anladınız mı?

rojîn akın ‏@rojinakin 1 sa.

sen ki öldürdüğün gerillanın kulağını anahtarlık yapan bir ordunun neferisin elbette ki heykele karşı kazandığın bu zafer sana helal olsun!

Arif Ali Cangı ‏@ARIFCANGI 1 dk.

Heykel yıkıldı, bir insan öldü; kim kazandı?

Acerakis ‏@Acerakis 33 dk.

Şu heykel başında poz verenlerin rehineleri kurtarıp IŞİD tepesinde de poz vermelerini rica ediyoruz. Görelim bakalım ağırlığınız kaç okka?!

hakan demir ‏@suyorumcusu 53 dk.

Heykel meselesi tartışılır eyvallah da yani bir heykele operasyon düzenleyip sivil öldürmek cidden acizlikten başka şey değil.

Muharrem Ayvalıtaş ‏@MEHMETAYVALITAS 5 sa.

Nefret söylemleri ile milliyetçi duygularımızı tatmin edebilirsiniz ama bu şekilde barışa gidemezsiniz. Umarım heykel yüzünden insan ölmez..

mustafahos ‏@mustafahos 42 dk.

burasi sacmaliklar ulkesi.bir yanda heykel dikerek bagimsizlik kazandigini sananlar,digeryanda heykel devirerek vatani kurtardigini sananlar

15'indeBirFidan

‏@NoPassaran58

Yıllardır aynı zihniyet aynı poz.