Diyarbakır'daki Mahsum Korkmaz heykeli için yıkım kararı

Lice Sulh Ceza Mahkemesi, PKK'nın kurucuları arasında yer alan ve 1984 yılında girdiği bir çatışmada hayatını kaybeden Mahsum Korkmaz için Yolçatıda yapılan heykel için yıkım kararı verdi.

Radikal'deki habere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyünde, çatışmalarda ölen PKK'lıların kabirlerinin bulunduğu mezarlık alanına dikilen Mahsum Korkmaz heykeli için yıkım kararı çıktı. Söz konusu heykelin medyada geniş yer bulmasının ardından Diyarbakır Valiliği'nin dün yaptığı suç duyurusu üzerine konuyu değerlendiren Lice Sulh Ceza Mahkemesi, Yolçatı heykelin yıkılmasına karar verildi.

Şehit yakınları: O heykel yıkılsın

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Diyarbakır Lice'de PKK üyesi Mahsum Korkmaz'ın heykelinin derhal yıkılmasını istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK üyesi Mahsum Korkmaz'ın heykelinin dikildiği iddia edildi.

Şehit aileleri ve gazilerin, terörün bitmesini, ülkeye huzur ve güvenin gelmesini her zaman istedikleri belirtilen açıklamada, şehit aileleri ve gazileri rencide etmeden, terörün bitirilmesine yönelik adımların, vicdanları sızlatmayan her girişimin yanında olunduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin geleceği için yeri geldi bağrımıza taş bastık, sabır sınırlarımız zorlansa da soğukkanlılığımızı asla yitirmedik. Bölücü terör örgütü mensuplarının heykelinin, her karışında kanımız olan vatanımıza dikilmesine asla tahammül edemeyiz. Şehitlerimizi mezarlarında ters döndüren heykel derhal yıkılmalıdır."