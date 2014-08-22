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Mahsum Korkmaz'ın kardeşi o poz için suç duyurusunda bulundu

Mahsum Korkmaz'ın kardeşi, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki heykeli kaldırıldıktan sonra heykele basarak poz veren askerler hakkında suç duyurusunda bulundu

22 Ağustos 2014 21:39

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki PKK'lı mezarlığına dikilen heykeli mahkeme kararıyla kaldırılan Mahsum Korkmaz'ın kızkardeşi Maşallah Korkmaz Dağ, heykele basarak poz veren ve bunu sosyal medyada paylaşan askerler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsal kesimindeki PKK'lıların mezarlığına dikilen ancak güvenlik güçlerince kaldırılan PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykeline basıp fotoğraf çektiren ve sosyal medyada bunu paylaşan askerler ve komutanları hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Mahsum Korkmaz'ın kardeşi Maşallah Korkmaz Dağ'ın şikayet dilekçesini ailenin avukatları Keziban Yılmaz ve Hanım Karhan savcılığa verdi.

Dilekçede sorumlu askeri personel hakkında kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede 18 yıldır Mahsum Korkmaz'ın mezar yerinin dahi söylenmediği ifade edildi.

Maşallah Korkmaz Dağ'ın avukatları aynı gerekçeyle İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, söz konusu askerler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

 

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