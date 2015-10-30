"O gazete bizim namusumuz" diyen gazeteciyi kovan kayyum, Bugün'ün sayfalarını incelerken fotoğraf verdi

El konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde “rezalet” olarak nitelendirdiği “Kayyum gaspı” manşetini savunan gazeteci Bilal Şahin’i işten çıkaran kayyum Hasan Ölçer, Twitter'daki profiline, Bugün'ün bugünkü (30 Ekim 2015) nüshasına ait sayfaları incelerken çektirdiği fotoğrafı koydu. Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” tweetini attı.

Kayyum ataması yapılan Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün gazetesi yazı işlerine gelen kayyum Hasan Ölçer’in gazetecilerle yaptığı toplantıda tartışma yaşandı.

Periscope ile internetten canlı yayınlanan toplantı sırasında kayyum yetkilisinin, gazetenin basımı durdurulan, ancak sosyal medyada yayımlanan "Kayyum gaspı" başlığıyla yayımlanan manşetine "rezalet" demesine karşı çıkan ve mesai arkadaşlarına destek vermeye çalışan gazeteci Bilal Şahin'in iş akdi toplantı sırasında sebep gösterilmeksizin fesh edildi.

"Bu mu senin namusun terbiyesiz" şeklinde konuşan kayyum, "Çık dışarı" diyerek tecrübeli gazeteciyi kanaldan kovdu.

"Eğer bugünkü rezalet manşeti savunan varsa şimdiden konuşalım, onlarla çalışmayız" diyen kayyum, “Evet” diye cevap veren gazetecilerin ismini aldırdı, daha sonra polis zoruyla dışarı çıkarttı.

Profil fotoğrafını güncelledi

Twittter’dan bir paylaşım yapan Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, "ahlâkî ve millî" bir çizgide devam edecektir” dedi.

Hasan Ölçer’in Twitter hesabındaki profil fotoğrafının Bugün gazetesinin bugunkü (30 Ekim 2015) nüshasının sayfalarını incelediği anda çekilmesi dikkat çekti. Fotoğraftaki gazete sayfalarından birinde "Milletin Birliği" başlığının yer aldığı görülüyor.

Öte yandan, gazetenin başına geçeceği iddia edilen Ersoy Dede, Hasan Ölçer’in bu tweetini retweetledi.