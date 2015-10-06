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Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Ekim günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

06 Ekim 2015 09:03

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde 1 Ekim'de başlayan sokağa çıkma yasağının 6 Ekim sabah 06.00'da sona ereceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan, "Nusaybin ilçesinde, 29 Eylül Perşembe günü saat 19.00'dan geçerli olmak üzere alınan sokağa çıkma yasağı, 6 Ekim günü saat 06.00 itibariyle sona erecektir" denildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin dört mahallesinde 1 Ekim saat 05.00'te başlayan sokağa çıkma yasağı, aynı gün saat 19.00 itibareiyle genişletilerek ilçe merkezinde de uygulanmaya başlamıştı.

Sokağa çıkma yasağının 6 Ekim sabahı sona ereceğini duyuran Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, Nusaybin ilçesinde 29 Eylül Perşembe günü saat 19.00'dan geçerli olmak üzere alınan sokağa çıkma yasağı, 6 Ekim günü saat 06.00 itibariyle sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.

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