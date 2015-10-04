HDP'li Mithat Sincar: Nusaybin'de durum kritik; çocuklar için mama ve erzak sıkıntısı var!

Mardin’e bağlı Nusaybin ilçesinde, 1 Ekim’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı dört gündür devam ediyor. Bölgeye girmek isteyen ancak güvenlik güçleri izin vermeyince oturma eylemine başlayan milletvekilleri arasında yer alan HDP’li Mithat Sancar, “Nusaybin'de durum kritik. Erzak ve çocuklar için mama sıkıntısı var. Dört gündür şehir rehin alınmış durumda” dedi. Sancar, "Gerekirse açlık grevine de başlayacağız" ifadesini kullandı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Gülseren Yıldırım ve HDP Batman Milletvekili Ali Atalan'ın da aralarında bulunduğu, belediye başkanları, eski milletvekilleri ve STK yöneticilerinden oluşan bir grupla Nusaybin’e girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri izin vermediği için grup oturma eylemine başlarken Sancar, bölgede yaşananlar hakkında Cumhuriyet’e şunları aktardı:

"Biz burada seçilmişler olarak ilçeye girmek istiyoruz. Nusaybin'de durum kritik. Erzak ve çocuklar için mama sıkıntısı var. Dört gündür şehir rehin alınmış durumda."



Mardin Valisi'ne ilçeye girmek istediklerini söylediklerini ancak ret cevabı aldıklarını ileten Sancar, "Bu sindirme politikasının devamı. İnternet yok. İlçeden yaralılar çıkarılıyor. 23 yaşında Velat isimli bir genç omzundan yaralı olarak çıkarıldı, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı" diye konuştu. İlçede çatışmaların sürdüğünü söyleyen Sancar, oturma eylemine başladıklarını ifade ederek, "Gerekirse açlık grevine de başlayacağız" şeklinde konuştu.

Mardin Valiliği: 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Mardin Valiliği, dün yaptığı açıklamada Nusaybin ilçesinde “3 günden beri düzenlenen operasyonda şu ana kadar 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 54 barikat ve hendeğin kapatıldığını” açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “1/10/2015 Perşembe günü saat 05.00'ten geçerli olmak üzere; Nusaybin ilçesi sınırları içinde kalan Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü, Eskihisar mahallelerinde; saat 19.00'dan geçerli olmak üzere Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığı, mütakiben, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından faaliyetler icra edildiği” belirtildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilen bölgelerde yapılan operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan bir teröristin cesedi adli işlemlerin yapılması için Nusaybin Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilmiştir. Teröristlerin açtığı ateş sonucu iki sivil vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup tedavileri Nusaybin Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Nusaybin ilçemizde toplam 54 barikat ve hendek kapatılmıştır. Bombalı düzenekler kontrollü olarak patlatılmıştır. Kontrollü olarak patlatılan patlayıcı miktarı yaklaşık olarak 1500 kilogramdır.”



“03/10/2015 Cumartesi günü saat 18.00 itibari ile Nusaybin İlçesi Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü ve Eskihisar Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. Nusaybin ilçe merkezindeki sokağa çıkma yasağı halen devam etmektedir. 1998-İdil doğumlu bir şahıs ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine intikal etmiş şahsın Bölücü Terör Örgütü Mensuplarınca patlatılan EYP (El Yapımı Patlayıcı) ile sırt bölgesinden yaralandığı değerlendirilmekte olup, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen devam etmektedir. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şahsın engelli olduğuna dair bilgiler doğru değildir. Nusaybin ilçemizde barikat ve hendeklere tuzaklanmış patlayıcı düzeneklerin imha çalışması yapıldığı esnada bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, tedavisi devam etmektedir. Fırat Mahallesi Şafak Sokak No:23 sayılı ikametinin önünde ölü olarak bulunan bir şahıs yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş, şahsın otopsi incelemeleri neticesinde boynundan almış olduğu patlayıcı parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Sokağa çıkma yasağına uymayan 3 şahsa Kabahatler Kanuna göre para cezası kesilmiştir. Nusaybin ilçemizde halkımızın hayatını zorlaştıran ve hürriyetini sınırlandıran bombalı hendeklerin kapatılmasına ve ilçemizin terörist unsurlarından temizlenmesi için çalışmalara devam edilecektir. Sokağa çıkma yasağına uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet ve bu süre içerisinde gösterdikleri sabır ve gerek ihbarlar gerekse diğer şekillerde kolluk kuvvetlerimize yaptıkları destekler için Nusaybin halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aziz halkımız ve kamuoyu, gelişmelerden ayrıca bilgilendirilecektir.”