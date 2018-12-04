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Magazin

Nurseli İdiz'den 'Seksi bıraktım' diyen Bayülgen'e cevap: Yaptıklarına saysın

“Perhize girsin biraz”

04 Aralık 2018 18:36

Oyuncu Nurseli İdiz, cinsel ilişkinin zararlı olduğunu iddia edip “Seksi bıraktım, rahatım” diyen Okan Bayülgen'e "Yaptıklarına saysın" dedi.

Posta'dan Oya Çınar'a röportaj veren 54 yaşındaki komedyen, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya, katıldığı '2. Sayfa' adlı magazin programında cevap veren Nurseli İdiz "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!” dedi.

Nurseli İdiz, bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.

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