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Metin Uca'dan Okan Bayülgen'e “seks” göndermesi

"Aman karışmasın..."

04 Aralık 2018 17:29

Sunucu Metin Uca, "Bütün kötülüklerin anası seks, bıraktım, çok rahatım" diyen komedyen Okan Bayülgen Twitter'dan göndermede bulundu.

Bayülgen, “Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart” demişti.

Her Book’a Maydanoz kitabını okurlarla buluşturan Metin Uca da Bayülgen’e Twitter’dan göndermede bulundu. Bayülgen ile fotoğrafını paylaşan Uca, “Aman karışmasın, ben sağdaki seksi ve kadınları bırakmadım. Arkadaşım Okan Bayülgen bırakmış, yerine ne koyacağını bu kitaptan araştıracakmış” yazdı.

 

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