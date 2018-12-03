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Haydar Dümen: Kadınlarımızı uyarıyorum, Okan Bayülgen'e inanmayın

Bayülgen, “Seks bütün kötülüklerin anası, tamamen bıraktım” demişti

03 Aralık 2018 11:52

Nöro-psikiyatr Haydar Dümen, “Seksi bıraktım. Tamamen bıraktım ve çok rahatım. Bütün kötülüklerin anası seks” diyen Okan Bayülgen üzerinden kadınları uyardı: “İnanmasınlar bu sözlere, dümen yapıyor çakal.”

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, ‘bütün kötülüklerin anasının seks olduğu’ görüşünü dile getirirken “Tamamen bıraktım ve çok rahatım” demişti. Bayülgen, Posta gazetesinden Oya Çınar ile yaptığı söyleşide “Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart” demişti.

Bayülgen’in bu ifadelerini Haydar Dümen’e soran Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da aldığı cevabı bugünkü köşesinde paylaştı.

Buna göre Dümen, şunu söyledi:

“Kadınlarımızı uyarıyorum: İnanmasınlar bu sözlere... Dümen yapıyor çakal.”

 

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