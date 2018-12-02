Ömür Gedik: “Seks zararlı” diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama…

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, seks yapmanın zararlı olduğunu iddia eden komedyen Okan Bayülgen’e hak verdi.

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, ‘bütün kötülüklerin anasının seks olduğu’ görüşünü dile getirirken “Tamamen bıraktım ve çok rahatım” demişti. Bayülgen, Posta gazetesinden Oya Çınar ile yaptığı söyleşide “Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart” demişti.

TIKLAYIN - Okan Bayülgen: Bütün kötülüklerin anası seks, bıraktım, çok rahatım

Bayülgen’in ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter’dan destek çıkan Ömür Gedik, şöyle yazdı:

“Seks zararlı diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama pratikte kendisine katılmıyorum…"