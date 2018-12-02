Okan Bayülgen: Bütün kötülüklerin anası seks, bıraktım, çok rahatım

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, ‘bütün kötülüklerin anasının seks olduğu’ görüşünü dile getirirken “Tamamen bıraktım ve çok rahatım” dedi.

Posta gazetesinden Oya Çınar’a konuşan Bayülgen’in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Yıllarca Türkiye’nin en seksi erkekleri listelerinin ön sıralarındaydınız. Şimdi “Neden yokum?” diye bozuluyor musunuz?

Hayır. Hâlâ seksiyim. Ama kendi kategorimde. Ben bir erotik film yıldızıyım. Erotik kasetler satan dükkanlardaki kategorilere bakarsanız farklı farklı kategoriler görürsünüz. Benim de sadece kategorim değişti.

Sizinki ne?

Onu diyemem çok erotik olur.

İnsanın yaş aldıkça tek eşli olması daha mı kolay oluyor ya da sevişme içgüdüsü azalıyor mu?

Seksi bıraktım.

Nasıl yani? Tamamen mi?

Tamamen bıraktım ve çok rahatım.

Neden?

Çünkü bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart. Eskiden durmadan yeni bir isimle anılırdınız.

Üzülüyor muydunuz o tip haberlere?

Yoo! Ne üzüleceğim. Zaten sonunda beni de ikna ettiler. Şöyle bir anım var: Bir TV muhabiri beni bir ay boyunca takip etti. Ben her gece sarhoş geliyorum, o da her gece kapımda. Neredeyse kanka olduk. “Abi iyi geceler” diyor ben eve girerken. Ben de “İyi geceler tatlım, iyi geceler hayatım” diyorum.

Başka bir sefer “İyi geceler sevgilim, iyi geceler bi’ tanem” diyorum. Sen üşenme bunları arka arkaya VTR yap. 10 dakika bunu bir verdiler üst üste. Vallahi ikna oldum ben gey olduğuma (Gülüyor). Sonra onunla karşılaşınca kendisine de söyledim. “Bravo sana, milleti geç, beni ikna ettin” dedim.

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