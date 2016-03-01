Nokta Dergisi yöneticileri yeniden hâkim karşısında

Nokta Dergisi Genel yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Çapan 2 Kasım tarihli kapağı nedeniyle yargılandıkları davada ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. 1 Kasım seçimlerinin ardından ''2 Kasım: Türkiye'nin İç Savaşı'nın Başlangıcı'' kapağını hazırlayan dergi hakkında toplama kararı çıkmış ve Güven ile Çapan gözaltına alınmıştı. Güven ve Çapan, tutuklanıp önce Metris ardından da Silivri Cezaevine konulmuş, 58 gün tek kişilik hücrede tutulduktan sonra tahliye edilmişti. Dava bugün saat 13.30'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Cevheri Güven ve Murat Çapan'ın tutuklanıp 58 gün hücre hapsinde tutulmasına neden olan süreç şöyle gelişmişti:

- Nokta'nın 2 Kasım tarihli sayısı toplatılırken, Güven ve Çapan Basın Savcısı Umut Tepe tarafından TCK 214. madde kapsamında gözaltına alındı.

- Savcı Umut Tepe, sorguladığı Güven ve Çapan'ı TCK'nın 214/1. maddesinden tutuklanmaya sevk etti. TCK 214/1 "Suç işlemeye tahrik MADDE 214. - (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." düzenlemesini içeriyordu.

- Güven ve Çapan Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulandıktan sonra haklarındaki suçlama değiştirildi. Hakim TCK'nın 313. maddesi kapsamında Güven ve Çapan'ı tutuklandı. TCK 313, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan" blaşlığını taşıyordu ve "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" hükmünü içeriyordu.

- Güven ve Çapan'ı 241/1 madde kapsamında tutuklamaya sevkeden Savcı Umut Tepe, bu sefer suçlamayı değiştirerek iddianameyi TCK 313. madde kapsamında hazırladı ve Güven ile Çapan'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

-Güven ve Çapan hakkındaki iddianameyi kabul eden 14. Ağır Ceza mahkemesi ikiliyi tahiye etmedi ve duruşma gününü 29 Aralık olarak belirledi.

- Metris ve Silivri'de 58 gün hücre hapsinde tutulan Güven ve Çapan, İstanbul 14. Ağır ceza Mahkemesi'nde çıktıkları ilk duruşmada 'suç vasfının değişebileceği" gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme, suçun mahiyetini TCK 313 yerine TCK'nın 213. maddesine çevirdi. Bu da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları demekti.

- Güven ve Çapan bugün İstanbul 14. Ağır ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da tekrar hakim karşısına çıkıyor.

- İkili bir dergi kapağı ve tek sayfa haberden yargılanıyor...