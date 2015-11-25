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Nokta Dergisi'nin iki yöneticisine 20 yıl hapis istemi

Derginin ‘2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı’nın Başlangıcı’ kapağı nedeniyle tutuklanmışlardı

25 Kasım 2015 17:02

Nokta dergisinin ‘2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı’nın Başlangıcı’ başlıklı kapak haberi nedeniyle tutuklanan derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

7 Haziran seçimleri sonrasından AKP'nin günlüklerini yayımlayan Nokta Dergisi, AKP'nin kesin zaferini ilan ettiği 1 Kasım seçimlerinin ardından 'iç savaş' kapağıyla çıkmıştı. 

CHA'nın haberine göre Cevheri Güven ve Murat Çapan haklarında savcının kendiliğinden başlattığı soruşturma kapsamında 3 Kasım’da gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından Güven ve Çapan, TCK 214. maddede düzenlenen halkı suç işlemeye tahrik suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 


Hakim Atila Öztürk, sorgunun ardından Güven ve Çapan’ı savcının tutuklanmasını istediği madde yerine TCK’da hükümete karşı suçlar bölümünde 313. maddede düzenlenen halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik suçlamasıyla tutuklamıştı. 

 

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