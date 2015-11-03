Nokta Dergisi Yayın Yönetmeni ile Yazı İşleri Müdürü tutuklandı; gerekçe hükümete karşı silahlı isyan!

Son sayısında yayınlanan 'iç savaş' başlıklı kapağı nedeniyle polis tarafından merkezi basılan ve toplatma kararı verilen Nokta dergisinin internet sitesi de bugün kapatıldı. Gözaltına alınan derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan, Türk Ceza Kanunu'nun “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan” suçunu düzenleyen 313. maddesi gerekçe gösterilerek tutuklandılar.

Nokta dergisinin bu haftaki kapağı nedeniyle dün gece gözaltına alınan ve geceyi emniyette geçirdikten sonra adliyeye getirilen derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Derginin internet sitesine getirilen erişim engeli Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimi tarafından verildi. Bu kararla derginin ikinci internet sitesi de kapatılmış oldu. Dergi, noktadergisi.com adresinin engellenmesi üzerine noktadergisi.net internet adresinden yayın yapmaktaydı.

Tutuklamaya dayanak gösterilen Türk Ceza Kanunu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan" başlığını taşıyan ve 15 yıldan 25 yıla ve ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası öngören 313. maddesi şöyle:

Madde 313- (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

İşte 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararına ilişkin gerekçesi: