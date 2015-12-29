Nokta dergisi yöneticileri tahliye edildi

Halkı isyana teşvik suçlamasıyla 57 gündür cezaevinde bulunan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan tahliye edildi.

Yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Cevheri Güven, çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanmalarına neden olan haberlerin, gazetecilik faaliyeti içerisinde olduğunu belirterek, "haberimizde suç çağrısı yoktur. Okuyup da isyan çıkartan ya da çıkartabilecek tek kişi olmamıştır" ifadesini kullanmıştı.

Cevheri Güven, Nokta Dergisi'nde yayınlanan haberlerin gazetecilik olduğunu ve kimsenin yaptıkları haberlerden dolayı isyan etmediğini belirterek şunları söylemişti:

"Ülkenin mevcut, uzak-yakın gelecekte önünde bekleyen fırsat ve tehlikeleri analiz etmek gazetecilik görevidir. Ülkenin geleceğindeki tehlikelere çarpıcı biçimde dikkat çekmek gazetecilik görevi ve basın özgürlüğüdür.

Gazetecilerin analiz ve öngörüleri suç teşkil etmez. Ekonomik kriz tehlikesini haber veren gazeteci ve yazarlar ekonomik kriz çıkarmakla mı suçlanıyor? AİHM'in Türkiye ile ilgili pek çok kararında olduğu gibi "Haber sert, saldırgan ve hatta düşmanca olabilir ve suç sayılamaz." Haberimizde suç çağrısı yoktur. Okuyup da isyan çıkartan ya da çıkartabilecek tek kişi olmamıştır. Savcı haberde olmayan ifadelerle bizi silahlı isyan çıkarmaya çalışmakla suçluyor. Dergi zaten toplatıldı internet erişimi engellendi. Halkın okuması engellendi. Okunmayan bir şey nasıl olur da halkı tedirgin eder kaldı ki bu söylemler sosyal medyada çokça söylendi."