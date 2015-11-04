P24: Nokta Dergisi'nin son sayısının kapağını beğenmedik, ama suçlamalar haksız, hukuki desteğe hazırız

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu*

Editoryal

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu olarak Koza-İpek Grubu'nun kanunsuz bir şekilde kayyuma devri hakkındaki görüşümüzü bir önceki editoryalimizde yazmıştık.

Bu görüşümüzü aynen koruyoruz ve hukuk zemininde sürece itirazımızı yapacağız, ulusal ve ulus üstü bağlayıcı hükümlerin hayata geçmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu arada, 1 Kasım seçimlerini de geride bıraktık. Sandıktan çıkan net sonuç, AK Parti’yi tek başına iktidara taşıdı Seçmen iradesinin açıkça tecelli etmiş olması, geçerli oy kullanan her iki kişiden birinin oyunu alan AK Parti’ye özel bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk, AK Parti’nin sandıkta tazelediği özgüven ve kendisini destekleyenler kadar desteklemeyenlerin de hükümeti olacağının bilinciyle, Türkiye’deki mevcut gergin ortamı rahatlatacak demokratik ve özgürlükçü bir tutum benimsemesini gerektirmektedir.

Ancak bunun tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Seçim sonrası yaşanan 48 saatte Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğüne çok ağır darbeler indirildi. AK Parti özgüvenle değil, panik, hezeyan ve intikam duygusuyla hareket etmeyi sürdürüyor.

Kayyum yönetimindeki İpek-Koza Medya Grubu'nda 70'in üzerinde gazeteci işten çıkarıldı. Nokta Dergisi'nin son sayısının kapağı gerekçe gösterilerek dergi toplatıldı. Nokta Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Çapan “halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklamalarla, cezaevinde bulunan basın çalışanı sayısı 35'e yükseldi.

P24 olarak Nokta Dergisi'nin son sayısının kapağını beğenmedik, bu kapağın verdiği mesajın tartışmaya açık olduğunu, pekâlâ eleştirilebileceğini düşünüyoruz. Ancak dergi kapağı da içeriği de, hiçbir şekilde hükümeti devirmek ve halkı silahlı isyana tahrik gibi bir mesaj ve işlev taşımamaktadır. Bu yöndeki suçlama tamamen haksızdır. Kaldı ki mahkeme aldığı tutuklama kararıyla, derginin kapağının ve içeriğinin gerek siyasi mesaj gerek gazetecilik ilkeleri açısından kamuoyunca tartışılmasını da engellemiştir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 1 Kasım gecesi partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Demokrasiden, hukuktan, merhametten, şefkatten sevgiden geri bir adım gidilmeyecektir. Herkesin hukuku güvence altındadır" diyerek hükümetin hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağını ifade etmiştir. P24 olarak, hükümeti bu sözlere ve Anayasa'nın 90. maddesiyle bağlı bulundukları yükümlülüklere uymaya davet ediyoruz.

Biz, hiçbir gazetecinin gazetecilik faaliyetlerinden dolayı özgürlükten yoksun bırakılmasını ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını kabul etmiyoruz. Gazeteciliğe ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü tehdit, saldırı ve hak gaspına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, hak gaspına uğrayan gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. P24 Hukuk Birimi, bu sorumlulukla Nokta Dergisi editörlerine, Bugün ve Millet gazetelerinde işten çıkarılanlara ve benzer hak ihlallerine maruz kalan bütün meslektaşlarımıza her türlü hukuki desteği de vermeye hazırdır.

Bu yazı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün internet sitesinde yayımlanmıştır.