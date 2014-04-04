Nobel ödüllü yazar, hastaneye kaldırıldı

Kültür Sanat İş: TÜSAK'ı reddediyoruz

Devlet Tiyatroları ve Opera ve Balesi'ni kapatmayı öngören TÜSAK ile ilgili, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Kültür Sanat-İş Sendikası basın açıklaması yaptı