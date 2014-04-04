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Kültür-Sanat

Nobel ödüllü yazar, hastaneye kaldırıldı

Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Meksika'nın başkenti Meksiko'da hastaneye kaldırıldı

04 Nisan 2014 13:09

Meksika sağlık bakanlığı , 87 yaşındaki Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Garcia Marquez'in sıvı kaybının yanı sıra akciğer ve idrar yolu enfeksiyonundan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, ünlü yazarın oğlu Gonzalo Garcia Barcha, babasının zatürre geçirdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

Dünya edebiyatının büyük romancıları arasında yer alan Garcia Marquez, Nobel Edebiyat Ödülü'ne 1982 yılında değer görülmüştü. Edebiyatta "büyülü gerçekçilik" akımının önemli temsilcilerinden Garcia Marquez'in, 1967'de yayımlanan "Yüzyıllık Yalnızlık" adlı kült romanı 25'ten fazla dile çevrilmişti. 

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