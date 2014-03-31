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Kültür-Sanat

Sakın şaşırma: Orhan Veli 100 yaşında

Orhan Veli, doğumunun 100. yılında büyük bir sergiyle anılıyor

31 Mart 2014 13:10

Türk şiirinin çığır açan ustalarından Orhan Veli Kanık'ın doğumunun 100. yılını büyük bir arşiv sergisiyle anılıyor.

4 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen Sakın Şaşırma: Orhan Veli 100 Yaşında sergisi, Orhan Veli arşivindeki ve koleksiyonerlerdeki fotoğraflar, mektuplar, şiirler, kitaplar, gazete ve dergiler, resimler, heykeller ve çizimlerden oluşuyor. Sergide 36 yaşında yitirdiğimiz şairin kısacık yaşamı kronolojik bölümler halinde, bütün yönleriyle ortaya konuyor.

1949 yılında Orhan Veli’nin önderliğinde sadece 28 sayı yayımlanabilen sanat gazetesi Yaprak’ın abone defteri ve klasörünün, Orhan Veli’nin cep defteri ve kalemlerinin, dördüncü şiir kitabı Yenisi’nin (1947) matbaa manüskrisinin ve daha pek çok ilginç mektup ve imzalı kitapların görülebilecek. Tam bir edebiyat müzesi niteliğindeki “Sakın Şaşırma: Orhan Veli 100 Yaşında” sergisi, hiç yaşlanmayan şair Orhan Veli’yi daha yakından tanımak isteyenleri bekliyor.

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