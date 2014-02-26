Kültür mirası olması isteniyor



Almanların özellikle yurt dışına çıktıklarında, tatilde, arayıp da bulamadıkları, ne bira, ne sosis, ne de patates. Onların tek aradığı şey Alman ekmeği! Haksız da sayılmazlar. Zira son araştırmalarda, ülkede 3 binin üzerinde farklı çeşitte ekmek olduğu saptandı. Almanlar tatil dönemlerinde güney Avrupa ülkelerinde yedikleri beyaz ekmekten bıkmış olarak ülkelerine döndüklerinde hemen kendi ekmeklerini aramaya başlıyorlar. Ama genelde geleneksel fırınlara değil, ucuz dükkânlara, süper marketlere koşuyorlar. İşte bu ucuz ekmek üreten işletmeler Almanya’nın geleneksel fırıncılarını zor durumda bıraktı. Bu gelişmelerin sonucunda Almanya’da her yıl 300 ilâ 500 fırın iflas bayrağını çekiyor.

Geleneksel yoldan üretim yapan Alman fırıncılar ucuz üretim firmaları ile başa çıkabilmek için ürünlerini koruma altına almayı kararlaştırdı. Onun için de hem ürünlerini, hem de Almanya’daki ekmek çeşitliliğini BM’e bağlı UNESCO nezdinde dünya kültür mirası olarak tescil ettirmeye çalışıyorlar. Alman Fırıncılık Meslek Merkez Birliği Başkanı Peter Becker, DW’ye yaptığı açıklamada, hedeflerinin ekmek çeşitliliği ve zenginliğini korumak olduğunu ifade etti.

Nisan ayında başvurulacak

UNESCO'nun somut olmayan diye anılan kültür mirasları arasında ülkelerin dansları, gelenekleri ve el sanatları da bulunuyor. UNESCO bu kapsamda ülkelerin kültürel ve geleneksel birikimlerini koruma altına alıyor. Almanya, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras’ın korunması anlaşmasına 2013 yılında dâhil oldu. Almanya hem ekmek çeşitlerini, hem de bakteriler aracılığıyla tedavi yöntemlerini nisan ayında öneri olarak UNESCO'nun kültürel miras listesine göndermek istiyor.

UNESCO sözcülerinden Dieter Offenhäußer, Alman fırıncıların başarılı olma şansının yüksek olduğunu vurgulayarak, Alman ekmeklerinin dünya çapında üne sahip olduğunu belirtti. Offenhäußer, Hindistan'da bile kaliteli fırıncıların kendilerini ‘German Bakery’olarak adlandırdıklarına ifade etti. Ancak, fırıncıların Almanya’yı temsil etme ve Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası'na dâhil olma konusunda Almanya'daki diğer birçok gelenek ve göreneği temsil eden zanaatkâr derneklerinden daha fazla hakkı olup olmadığı konusunun ise tartışmalı olduğuna dikkat çekti.

Alman Fırıncılık Meslek Merkez Birliği Başkanı Peter Becker Almanya’da ekmeğin çok çeşitli olmasının, ülkenin iklimsel koşullarından kaynaklandığını belirtti. Almanya’da her türlü tahılın ekilmesinin olanaklı olduğuna dikkat çeken Becker, fırıncıların Almanya'da 3 binin üzerinde ekmek tarifini ve çeşidini tescil ettirdiklerini vurguladı.