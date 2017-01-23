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Yaşam

Nihat Sırdar’ın “Bütün Kazlar toplandık” gösterisi, 'Yeliz'lere bedava

AKP'li Çamlı'nın Meclis'ten Yeliz ismiyle canlı yayın yaptığı iddia edilmişti

23 Ocak 2017 21:07

Ünlü radyocu Nihat Sırdar "Bütün Kazlar Toplandık" adlı stand-up gösterisiyle bu akşam Caddebostan'da sahneye çıkacak. Sırdar gösteri öncesi de adı Yeliz olanlara sürpriz yaptı.

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, 'Yeliz' isminde Twitter hesabı açtığı ve bu hesapla Meclis'ten yayın yaptığı iddiasına göndermede bulunan Sırdar “Bu akşam Caddebostan K.M.'deki #bütünkazlartoplandık isimli gösterimiz, adı 'Yeliz' olanlara ücretsizdir. #DirenYeliz" açıklamasıyla gösterisinin duyurusunu yaptı.

CHP'li vekiller, Yeliz'i böyle aramıştı:

 

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