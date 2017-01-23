Nihat Sırdar’ın “Bütün Kazlar toplandık” gösterisi, 'Yeliz'lere bedava

Ünlü radyocu Nihat Sırdar "Bütün Kazlar Toplandık" adlı stand-up gösterisiyle bu akşam Caddebostan'da sahneye çıkacak. Sırdar gösteri öncesi de adı Yeliz olanlara sürpriz yaptı.

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, 'Yeliz' isminde Twitter hesabı açtığı ve bu hesapla Meclis'ten yayın yaptığı iddiasına göndermede bulunan Sırdar “Bu akşam Caddebostan K.M.'deki #bütünkazlartoplandık isimli gösterimiz, adı 'Yeliz' olanlara ücretsizdir. #DirenYeliz" açıklamasıyla gösterisinin duyurusunu yaptı.

CHP'li vekiller, Yeliz'i böyle aramıştı: