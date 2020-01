AKP'li Çamlı'dan kendisine "Yeliz" diyen CHP'lilere: Rezilsiniz be, Photoshop'çular sizi!..

'Yeliz' sahte hesabıyla yayın yaptığı belirtilen, bu sebeple Genel Kurul'da CHP'li vekiller tarafından 'Yeliz' diye çağrılan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı CHP'lilere, "Rezilsiniz be! Rezilsiniz be! Nelere düşmüşsünüz be! Photoshop'çular sizi" diye bağırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda geceye AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘Yeliz’ adlı sahte hesabıyla yaptığı ileri sürülen canlı yayın damgasını vurdu. CHP’liler sahte hesaptan yayın yapan kişinin AKP’li Çamlı olduğunu ortaya atınca tartışma başladı. "Yeliz, Yeliz çık ortaya" diye seslenen CHP’lilere daha fazla dayanamayan Çamlı, "Rezilsiniz be! Rezilsiniz be! Nelere düşmüşsünüz be! Photoshop'çular sizi, işiniz gücünüz Photoshop" diye bağırdı.

Tutanaklara yansıyan 'Yeliz' tartışması şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yeliz nerede, Yeliz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Karaburun ve Sayın Enç oy kullanacak.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, özür dilerim sizden. Şimdi, sosyal medyada "Yeliz Adeley" isimli bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan yayın yapıyormuş. Şimdi, bu kişi milletvekili mi? Dışarıdan yabancı birisi mi girmiş buraya? Bu Yeliz Adeley kimdir? Sayın Meclis Başkan Vekili olarak sizden talep ediyoruz yani bu konuda bir araştırmanın yapılması lazım.

(CHP sıralarından "Yeliz, Yeliz…" sesleri)

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Arkadaşlar, Sayın Ahmet Hamdi Çamlı…

(CHP sıralarından "Yeliz, Yeliz…" sesleri, alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yeliz, bravo!

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?

Kâtip üyelerin oylarını kullanmasını rica ediyorum.

EREN ERDEM (İstanbul) - Kendin ol, kendin. Yeliz, kendin ol.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

EREN ERDEM (İstanbul) - Yeliz, ne yapıyorsun? Kendin ol! "…"(x) Yeliz, "…"(x)

BAŞKAN - Ama, yeter artık! Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gidin, eğlencenizi dışarıda yapın canım. Lütfen… (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Sessiz kalıyoruz, kalıyoruz, azıtıyorsunuz işi. Ayıp ayıp!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Bundan güzel eğlence yeri mi var? Açık oy kullanıyorlar, izleyip eğleniyoruz işte.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Rezilsiniz be! Rezilsiniz be! Nelere düşmüşsünüz be! Photoshop'çular sizi, işiniz gücünüz Photoshop. Kasetle geldiniz, kasetle gidiyorsunuz.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Sizden âlâ Photoshop'çu olur mu? Eski ortağınız FETÖ yapıyordu. FETÖ'den öğrenmişsinizdir Photoshop'u siz.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Photoshop'çular sizi…

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Öyle "Photoshop" diyerek kurtaramazsın sen

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Kasetle genel başkan seçen tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Kasetle… Porno kaset…

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sayın Başkan, orayı niye uyarmıyorsun?

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Ayarı kaçırma, ayarı kaçırma.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Photoshop'ta canlı yayın başlamadı daha, öyle bir icat yok daha. Öyle bir şey icat edilmedi daha, Photoshop'ta canlı yayın icat edilmedi daha.

(CHP sıralarından "Yeliz, Yeliz." sesleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ORHAN SARIBAL (Bursa) - 17-25 Aralığı örten tek parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek partisi, ayakkabı kutularında çıkan paraları yok sayan tek parti.