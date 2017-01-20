"AKP'li Çamlı, 'Yeliz' isimli sahte hesap açıp TBMM'den yayın yaptı"

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesabın, AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı tarafından kullanıldığı iddia edildi. Hesap, CHP'li milletvekilllerinin öne sürdüğü bu iddianın ardından kapatıldı.

Çamlı'nın 'yelizadeley' adlı kullanıcı olduğu iddiası üzerine bazı CHP'li vekiller anayasa değişikliğinin 9'uncu maddesi için oyunu kullanan Ahmet Hamdi Çamlı'ya 'Yeliz' diye seslendi.

Çamlı, Periscope yayını için 'photoshop' dedi. Çamlı daha sonra orijinal hesabından "Kasetçi dişlekler baya rahatsız olmuş bizden. Salya sümük kudurmuş gibi saldırıyorlar. Çare Yok rezilliğin dibine yolculuğunuz sürecek..!" diyerek hakkındaki yorumlara tepki gösterdi.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın daha önce Gülen cemaatini öven çok sayıda tweeti de sosyal medyada gündem oldu.

Çamlı'nın o tweetlerinden en çok paylaşılanı şöyle: