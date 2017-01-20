Sosyal medya AKP'li Çamlı'nın 'troll hesabı'nı konuşuyor: Astınız, zehirlediniz, Yeliz!

Meclis Genel Kurulu’ndan, ‘yelizadeley’ kullanıcı adıyla Periscope'tan yayın yaptığı ileri sürülen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü olan Ahmet Hamdi Çamlı, iddiayı reddederken, söz konusu Twitter hesabı olayın ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.
Öte yandan Çamlı’nın “@yelizadeley” adıyla sahte hesap açıp Meclis’ten yayın yapmasına CHP grubundan, “Yeliz nerede, Yeliiiiz!, Yeliiizzz” sloganlarıyla gönderme geldi.
Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şöyle: