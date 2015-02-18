Nihat Doğan'a göre 'siyonist köpeği paralel çete' hakkında linç kampanyası yürütüyor!

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajını paylaşan Nihat Doğan, kendisine gelen tepkilerin sorumlusu olarak 'paralel çete'yi gösterdi.

Twitter'da "Paralel çete bilsinki; liderleri Feto gibi çan sesleri altında kral gibi yaşayacağıma ezan seslerinin altında köpek gibi yaşamaya razıyım", "siz linç etmeyi iyi bilirsiniz" "İsrail'in tasmalı köpeği paralel çete ve onun medyadaki uzantılarının desteklediği 17-25 Aralık yargı darbesine karşı gelmemin faturası bu" şeklinde mesajlar paylaşan Nihat Doğan, Fethulah Gülen'in avukatlarından gelen "Nihat Doğan hakkında attığı tweetler nedeniyle yasal işlem başlatılacaktır" mesajının ardından Twitter'ının hacklendiğini savundu.

Nihat Doğan'ın attığı tweetler şöyle:

Hacklendim

Nihat Doğan'ın Cemaat'e ve Fethullah Gülen'e yönelik sert tweetlerinden sonra, Fethullah Gülen'in avukatları tarafından yönetilen Twitter hesabından Nihat Doğan hakkında yasal işlem başlatılacağı yazıldı. Gülen avukatlarının bu tweetinden sonra Nihat Doğan bu kez hesabının bir süreliğine hacklendiğini, o tweetleri kendisinin yazmadığını iddia etti.

Bir dönem Tayyip Erdoğan düşmanıydı

Nihat Doğan bugüne kadar savunduğu görüşleri pek çok kez değiştirdi. Bir dönem Cemaat'i destekleyip Bilal Erdoğan'ın "gemiciklerini" eleştiren Doğan, bir dönem de "solcu" olduğunu iddia ederek Chavez'in cenaze törenine gitmişti. PKK ile ilgili söylediği sözlerle de tartışılan Doğan, "Muş'ta kalsaydım PKK'ya katılabilirdim" demişti.