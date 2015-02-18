T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nihat Doğan'a göre 'siyonist köpeği paralel çete' hakkında linç kampanyası yürütüyor!

Nihat Doğan, 'Paralel çete' mesajları hakkındaki suç duyurusunun ardından hacklendiğini savundu

18 Şubat 2015 19:53

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajını paylaşan Nihat Doğan, kendisine gelen tepkilerin sorumlusu olarak 'paralel çete'yi gösterdi. 

Twitter'da "Paralel çete bilsinki; liderleri Feto gibi çan sesleri altında kral gibi yaşayacağıma ezan seslerinin altında köpek gibi yaşamaya razıyım", "siz linç etmeyi iyi bilirsiniz" "İsrail'in tasmalı köpeği paralel çete ve onun medyadaki uzantılarının desteklediği 17-25 Aralık yargı darbesine karşı gelmemin faturası bu" şeklinde mesajlar paylaşan Nihat Doğan, Fethulah Gülen'in avukatlarından gelen "Nihat Doğan hakkında attığı tweetler nedeniyle yasal işlem başlatılacaktır" mesajının ardından Twitter'ının hacklendiğini savundu. 

Nihat Doğan'ın attığı tweetler şöyle: 

Hacklendim

Nihat Doğan'ın Cemaat'e ve Fethullah Gülen'e yönelik sert tweetlerinden sonra, Fethullah Gülen'in avukatları tarafından yönetilen Twitter hesabından Nihat Doğan hakkında yasal işlem başlatılacağı yazıldı. Gülen avukatlarının bu tweetinden sonra Nihat Doğan bu kez hesabının bir süreliğine hacklendiğini, o tweetleri kendisinin yazmadığını iddia etti.

Bir dönem Tayyip Erdoğan düşmanıydı

Nihat Doğan bugüne kadar savunduğu görüşleri pek çok kez değiştirdi. Bir dönem Cemaat'i destekleyip Bilal Erdoğan'ın "gemiciklerini" eleştiren Doğan, bir dönem de "solcu" olduğunu iddia ederek Chavez'in cenaze törenine gitmişti. PKK ile ilgili söylediği sözlerle de tartışılan Doğan, "Muş'ta kalsaydım PKK'ya katılabilirdim" demişti.

ETİKETLER

nihat doğançark ettifırıldak

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı, Özgecan tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ı Survivor'a götürmüyor

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı

Bu da Nihat Doğan tecavüzü: 'Benim olmazsan taciz ederim' şarkısını, 'Mini etek giyerseniz...' tweet'i izledi!

'Tuttuğumu deli gibi koparırım, iyilikle olmazsa vallahi zorla'

Nihat Doğan Galatasaray'dan ihraç edildi

Galatasaray Yönetim Kurulu, Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkındaki tweetleri nedeniyle Nihat Doğan'ın ihraç edilmesini kararlaştırdı

Nihat Doğan: Mutluluk gözyaşları döküyorum

Özgecan cinayeti sonrası attığı tweetle tepki toplayan Nihat Doğan, Instagram'dan açıklama yaptı

Nihat Doğan'dan Tatlıses'e 'Özgecan' cevabı: Eleştirince aklanıyorsun

Özgecan'ın vahşice öldürülmesine yaptığı yorum üzerine İbrahim Tatlıses'ten de tepki alan Nihat Doğan, Tatlıses'e 'geçmişiyle' cevap verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24