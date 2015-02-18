Nihat Doğan'dan Tatlıses'e 'Özgecan' cevabı: Eleştirince aklanıyorsun

Nihat Doğan kendisini isim vermeden eleştiren İbrahim Tatlıses’e, Tatlıses’in yer aldığı bir haberin fotoğrafıyla yanıt vererek, ‘İbrahim Tatlıses de Beni eleştirmiş. Dünya ne güzel; eleştirince aklanıyorsun’’ dedi.



Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi sonrası attığı tweetle tepki çeken Nihat Doğan'a bir eleştiri de İbrahim Tatlıses'ten gelmişti.



Ünlü sanatçı, oğlu İdo Tatlıses'in '' Bugün siyah giyiniyoruz... ÖzgeCan 'a yapılanlardan dolayı erkekliğimden utanıyorum'' başlığı altında yayınladığı fotoğrafı paylaşarak, ''Biriside, KADIN mini etek giyerse tecavüz edilir diyor...!!! Gelde bu zihniyet sahibi insanlarla bu güzelim DÜNYAYI PAYLAŞ...!!!'' notunu düşmüştü.



Nihat Doğan kendisini isim vermeden eleştiren sanatçıya Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Doğan, yıllar önce İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın bulunduğu bir haberi ve fotoğrafı paylaşarak, ''İbrahim Tatlıses de Beni eleştirmiş. Dünya ne güzel; eleştirince aklanıyorsun'' notunu düştü.