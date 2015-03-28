Nihat Doğan Galatasaray'dan ihraç edildi

Galatasaray Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda Nihat Doğan'ın kulüpten ihracı için yapılan oylamada da, oy çokluğu ile 'ihraç' kararı çıktı.

Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkında attığı tweet nedeniyle Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmesi istenen şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki oylama da kongrede yapıldı.



Kongrenin son bölümünde yapılması nedeniyle az sayıda kişinin yapıldığı oylama sonucunda Nihat Doğan, oy çokluğu ile kulüpten ihraç edildi. Doğan'ın ihracına sadece 2 üyenin karşı çıktığı belirtildi.