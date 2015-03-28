Galatasaray'da ibra oylaması sonuçlandı

Galatasaray Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Ünal Aysal ile şimdiki başkan Duygun Yarsuvat'ın yönetimleri ayrı ayrı ibra oylamasına tabi tutuldu.

İlk olarak Aysal, ardından Yarsuvat dönemi için oylama yapıldı. Her iki yönetim de mali ve idari açıdan oy çokluğu ile ibra edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal’ın Mali Genel Kurul'da yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

"Değerli dostlarım uzun bir gündü" diyerek söze başlayan Aysal, "Galatasaray'a başkan olma kararı verdiğim gün açıkladığım bazı prensipler vardı. Şeffaflık en önemlisiydi. Bugün bu nedenle bu kadar burada rahat konuşma yapabiliyorsunuz. Galatasaray için gerçek fayda şeffalıktan geçiyor. Marka değerinin üzerine yatırım yapılmasını söyledim. Şu anda değerimiz ortada. Galatasaray için Avrupa'nın 17 büyük takımı arasında diyebiliyoruz. Durduk ere Avrupa'nın 17. büyük takımı olamazsınız. Küçülerek hiçbir kulüp istikbalini bulamaz"

‘Hisse senetleri 3 Temmuz'dan dolayı düştü’

"Hisse senetlerinin değerinin düşmesinin sorumlusu Ünal Aysal ve yönetimi değil" diyen Aysal, "2010'da alınan şirket birleşmesi kararıdır. Bütün hisse senetleri 3 Temmuz'dan dolayı düştü. Bizim biraz daha fazla düşmesinin sebebi şirket birleşmesidir" ifadelerini kullandı.

‘Görevi aldığımda boş bir kasa vardı’

İşi devraldığında bir masa ve boş bir kasanın olduğunun altını çizen Ünal Aysal, "Kimse bana servet vermedi. İşi devraldığımda bir masa ve bir boş kasa vardı. Biz risk altındayız, batıyoruz, öldük diye bir şey yok. Bilakis bütün rakamlarda iyileşme var" şeklinde konuştu.

‘Ezik duruyorduk’

"Rakiplerimizin arkasında ezik duruyorduk" diyen Aysal, "Galatasaray başarıya aç ve susamış bir camiaydı 2011'de. Herkes tek şeyi düşünüyordu. O da başarı. Rakiplerimizin arkasında ezik ve başımız yere bakar şekilde duruyorduk. Futbolda 5.lik ve 8.likle geldiniz. Bu bir başarı mı?" dedi.

‘Transferler teknik direktörlerin tavsiyeleri sonucu geldi’

Aysal, "Transferlere ödenen bedeller... En başarılı senemizde 118 milyon dolar ödenmiş. Son sene o paraların toplam bedelin yüzde 25'i ödenmiş. Çünkü yeni yabancı kuralı nedeniyle teknik direktörler ona göre bizden çözüm istemiştir. Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsi teknik direktörlerin tavsiyeleri sonucunda geldi" ifadelerini kullandı.

‘Başarılı olmanın bir bedeli vardı’

"Bizim kupalarımızı, başarılarımızı teker teker saymamıza gerek yok" diyen Ünal Aysal "Biz bunun için geldik. Sloganımız "başarı"ydı. Biz başarılı olmak için gelmiştik. Bunların bir bedeli vardı ve bunlar ödendi" dedi.

‘En büyük hatamız...’

Ünal Aysal, "Biz fikri hür, vicdanı hür olan Tevfik Fikret'in evlatlarıyız. Bu genel kurul bu bilnçte olduğu sürece Galatasaray'a karşı hiç kimsenin gücü ve yaptırımı olmayacaktır. Benden sonra gelecek arkadaşlara da en büyük tavsiyem bildikleri yolda devam etmeleridir. Bizim en büyük hatamız kurallara aşırı derecede güvenmek oldu. Galatasaray terbiyesi bize bunu öğretti" ifadelerini kullandı.