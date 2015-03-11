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Nihat Doğan, Özgecan tweeti nedeniyle ifadeye çağrıldı

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ardından 'Siz de mini eteği giyip, tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın' şeklinde tweet atmıştı

11 Mart 2015 17:20

Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan’ın ölümünün ardından attığı tweet nedeniyle tepkileri üzerine toplayan şarkıcı Nihat Doğan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

"Siz de mini eteği giyip, soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklinde tweet atan Nihat Doğan hakkında savcılığa çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurularını değerlendiren savcılık, Doğan hakkında soruşturma başlattı. 

İfade vermek üzere adliyeye çağrılan Doğan’ın önümüzdeki günlerde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

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