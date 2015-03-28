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Spor

Galatasaray'da Duygun Yarsuvat'a tepki: Şikeye göz yummakla kalmadı, örtbas etmek için yardım etti

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na şike ve Ak Saray tartışması damga vurgu

28 Mart 2015 18:47

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Başkan Duygun Yarsuvat'ın, "Fethullah (Gülen) grubu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan 50 milyon Dolar istedi. Yıldırım, bu parayı vermedi. Ondan sonra malum süreç (3 Temmuz) başladı" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Timir Kuban, "Bu ülkede Avrupa'nın gördüğü en kapsamlı şike skandalı yaşandı. Duygun Başkan, Avrupa'nın en büyük şikesine göz yummakla kalmadı, örtbas etmek için yardım bile etti" dedi.

 

‘Devlete yaranmak...’

 

Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, futbol takımı oyuncuları ile birlikte Ak Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi de Mali Genel Kurul'da tartışma konusu oldu. Kongre üyesi Kuban, "Bu camia 400 küsur yıldır ülke devlet yönetimine yöneticiler kazandırdı. Fakat devletle barışık olmakla yaranmak arasında fark var. Ak Saray'a yaptığınız o ziyaret ve demeçler, baştan aşağıya utanç vericiydi" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bulunan Galatasaray üyelerinden alkışlı destek aldı.

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