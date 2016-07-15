Nice saldırganı 31 yaşında, Tunus asıllı Fransız, adı Muhammed Buhlel

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısının failinin 31 yaşndaki Tunus asıllı Fransız Muhammed Lahouaiej Buhlel olduğu belirlendi.

Fransa'nın Nice kentindeki katliamı gerçekleştiren saldırganın, ülke istihbaratının elindeki radikal dinciler listesinde yer almadığı belirtildi. 31 yaşındaki Tunus uyruklu saldırganın, küçük çaplı suçlar işlediği aktarılırken, saldırıda kullanılan kamyonun da kiralık olduğu ifade edildi. Fransız polisi, saldırganın kimliğini Muhammed Lahouaiej Buhlel olduğunu açıkladı.

'Yalnız kurt' olabilir iddiası

Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. Ancak IŞİD örgütü yanlıları sosyal medyada saldırıyı kutladı. Fransız polisine göre terörist 'yalnız kurt' olabilir. Yani, kendi kendine radikalleşen ve IŞİD'in 'buraya gelmeyin' olduğunuz yerde katliam yapın çağrısına uymuş olabilir.

"Mohamed Lahouaiej Bouhlel"

Fransa'da polis, Nice kentindeki saldırganın kimliğini resmen tespit etti. NTV'nin haberine göre, Fransa'nın Nice kentindeki katliamı gerçekleştiren Tunus kökenli Fransız vatandaşıyla ilgili bazı bilgiler Fransız basınında yer aldı.

Nice'te yaşayan, küçük çaplı suçlar işlediği ancak sabıkasının bulunmadığı belirtilen saldırganın, Fransız istihbaratının tuttuğu ve radikal dincilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik fişleme listesinde olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırı sonrası, gerekmesi helinde yedek askerlere görev verileceği belirtildi. Ülkede 50 bin kişilik yedek asker rezervi bulunuyor.

Habertürk'ün haberine göre, Nice'in bağlı olduğu Alpes-Maritimes Bölgesi Başkanı ve Milletvekili Eric Ciotti, saldırıda kullanılan kamyonun kiralık olduğunu açıkladı.

Kamyondan mühimmat ve bomba çıktı

Saldırıyı düzenleyen teröristin kullandığı kamyondan önemli miktarda silah, mühimmat ve bomba çıktı.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransız terör savcıları yürütecek.