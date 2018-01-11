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Çevre

New York Belediyesi’nden 'küresel ısınmaya neden oldukları' gerekçesiyle fosil yakıt devlerine dava

Belediye, geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı tazminat olarak talep etti

11 Ocak 2018 01:57

New York Belediyesi, küresel ısınmaya neden oldukları gerekçesiyle dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e dava açtı.

Firmaların küresel ısınmaya neden olduğunu kaydeden New York Belediyesi, kent halkını küresel ısınmanın etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı tazminat olarak talep etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine karşı milyarlarca dolara ihtiyaç duyulduğu ve bunun temiz su ve atık altyapısı, kıyı güvenliği, sıcaklık değişimi ve kamu sağlığı kampanyaları gibi harcamalar için kullanılacağı bilgisine yer verildi ve belediyenin New York halkını yükselen deniz seviyesi, güçlü fırtınalar ve aşırı sıcaklara karşı korumak için 20 milyar dolarlık bir programı yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

"Küresel ısınma konusunda ‘bilerek aldatma ve inkar kampanyalarına' katkıda bulundular"

Enerji firmalarının, fosil yakıtların kullanımının atmosfere ve iklim değişikliğine olası etkilerinin 1980'lerden beri farkında olduklarının öne sürüldüğü açıklamada, bu şirketlerin küresel ısınma ve etkileri hakkında "bilerek aldatma ve inkar kampanyalarına" katkıda bulundukları belirtildi. 

"Açgözlülükleriyle bu pozisyona sokan fosil yakıt şirketleri, maliyeti omuzlarına almalıdır”

Açıklamada görüşlerine yer verilen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "İklim değişikliği daha kötüye gittikçe, bizi açgözlülükleriyle bu pozisyona sokan fosil yakıt şirketleri New York'u daha güvenilir ve dirençli yapma maliyetini omuzlarına almalıdır” dedi. 

Ayrıca, belediyenin 189 milyar dolarlık emeklilik fonundaki fosil yakıt rezerv sahiplerinin sermayelerinin gelecek 5 yılda elden çıkarılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin emeklilik fonunda 190'dan fazla enerji firmasına ait olan 5 milyar dolar civarında menkul kıymetler olduğu kaydedildi.

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