Trump, soğuk havaya 'iyi' tarafından baktı: Bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "küresel ısınma" mesajı ile cevap verdi. Trump, paylaşımında, "Bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz" ifadesini kullandı.

Trump'ın bu tweeti, "Çin aldatmacası" olarak gördüğü ve ABD endüstrisine zarar vermek için ortaya atıldığını savunduğu küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığının bir kanıtı olarak yorumlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi. Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37'ye düşerken Pennsylvania'da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Eyalete son birkaç günde düşen kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ve don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadesini kullandı.

AP ajansı Trump'ı bu tweet'le ilgili haberinde, "Ancak Trump iklim ve hava koşullarının farklı olduğuna değinmedi. Hava koşulları bir bölgede daha kısa süre hakim olan atmosfer şartları anlamına gelir, iklim ise bir bölgede uzun süre boyunca gözlenen koşullardır" ifadeleriyle eleştirdi. Küresel ısınmanın daha küresel ve ciddi bir durum olduğunun altını çizdi.

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD'nin BM Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği açıklamıştı.