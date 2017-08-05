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Dünya

Küresel ısınma nedeniyle Avrupa’da ölümler 100 yıl içinde 50 katına çıkabilir

Küresel ısınmanın neden olduğu hava şartları kaynaklı ölümler, Avrupa'da bu yüzyılın sonunda yılda 150 bini aşabilir.

05 Ağustos 2017 16:55

İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Entitüsü'nden Dr. Giovanni Forzieri liderliğinde, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre küresel iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl içinde Avrupa'da hava durumundan kaynaklı ölümler 50 katına çıkabilir.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, referans olarak alınan 1981-2010 yılları arasında Avrupa'da aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle yılda 3 bin ölüm gerçekleştiği belirlendi.

2100 yılı itibariyle ise bu sayının 152 bine ulaşabilir

Araştırmacılar, "Hava durumu kaynaklı hastalıkların 2100 yılı itibariyle Avrupa nüfusunun 3'te 2'sini etkileyeceğini belirledik" derken, bu oranın 1980-2010 döneminde yüzde 5 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Sıcak hava dalgalarının görülme sıklığı artıyor. Özellikle Güney Avrupa'da "uç seviyedeki hava durumuna bağlı erken ölümlerin" en büyük çevresel risk faktörü haline geleceği belirtildi.

Bu tehdidin başlıca sebebi, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sıcak hava dalgalarının görülme sıklığındaki artış olarak açıklandı.

Araştırmacılar yorum bölümünde "Uygun önlemler alınmazsa küresel ısınma, Avrupa'da insanlara yönelik hava durumu bağlantılı tehditlerin yarattığı maliyetin gittikçe artmasına yol açabilir" dedi.

Araştırmacılar, küresel ısınma kaynaklı hava olaylarının bazı bölgelerde daha büyük insani hasara yol açmasına karşı yatırımlar yapılmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

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