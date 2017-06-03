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Sağlık

Küresel ısınma, uyku sürelerini azaltıyor

Küresel ısınma mevcut hızında devam ederse 2050’de yılda altı ekstra uykusuz gece olacak

03 Haziran 2017 20:17

Harvard University’den bilim insanlarının yaptığı ve Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma, gezegenimiz ısındıkça birçok insan için geceleri iyi bir uyku çekmenin daha da zorlaştığını gösteriyor.

Bilim Fili’nde yer alan habere göre, ABD’de yaşayan 750.000 kişinin verilerine dayanan bu araştırmada, sıcaklıkların yüksek olması durumunda insanların daha az uyku çektiğine işaret ediliyor. Özellikle yaşlılar ve görece düşük sosyal statüye sahip bireylerin sıcak gecelerde uyumaya zorlandığı görülüyor.

Harvard Üniversitesi’nden Nick Obradovich ve çalışma arkadaşlarının tahminlerine göre, gezegenin sıcaklığı artmaya devam ettikçe uyku kaybındaki artış da daha büyük olacak. Bu çıkarıma göre her 100 kişi için, küresel ısınma mevcut hızında devam ederse 2050’de yılda altı ekstra uykusuz gece olacak. İnsan vücudunun sıcaklıktan korunmasının yolu iyi bir gece uykusudur.

Ayrıca, uyku yoksunluğunun insanın çalışabilme yetileri ve sağlığı açısından sayısız olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklık artışları da gündüze kıyasla gece daha yoğun hissediliyor.

Dünya’nın birçok bölgesinde insanlar bu sıcaklık artışına adapte olabileceklerdir fakat özellikle Güney Doğu Asya gibi daha sıcak bölgelerdeki insanlar üzerindeki bu sıcaklık artışının etkisi çok daha ağır olabilir. Eğer ki bu etkinin önüne klimalarla geçmeye çalışırsak, bu sefer karbon emisyonlarında olağan dışı bir yükselişe sebep olabiliriz.

Sanayileşme öncesi çağlardan beri gezegenin 1°C’den daha fazla ısındığı göz önüne alındığında, iklim değişikliği sonucunda zaten uyku sürelerimiz azalıyor. Hayvanların da bu artıştan etkilendiğini biliyoruz. Bazı hayvanlar artık kış uykularına daha az zamana harcıyorlar ya da artık hiç kış uykusuna yatmıyorlar.
 

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