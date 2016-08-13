Neo Beat, yanan ormanları ağaçlandırmak için Adrasan’da

2011 yılında üniversite öğrencileri tarafından kurulan Neo Beat, OpZen projesi kapsamında 26 Haziran’da Adrasan’da çıkan yangında, 150 hektarlık alanı yeniden ağaçlandırmak için harekete geçti.



Kültür Servisi'nin haberine göre, 50’yi aşkın fanzin-sanat grubu-Beat çevresi ve underground grubun desteklediği, Zeytinli Fest’e dek devam edecek çok sayıda projeyi ve üretim ağını bir araya getiren deneysel bir açılım olan Opzen’in reeldeki ilk dalgası 5 Mart’ta İzmir’de Psyche Beat Fest’le başlamış, sonrasında yaklaşık 1 haftayı bulan otostop yolculuklarıyla, kamplarla ve sonunda güneyde kurulan komünle birlikte geride birçok öykü bırakmıştı. Proje kapsamında ‘Neo Beat’in Yol Kitabı’ adlı bir kitap yayımlayan komün, projesinin ikinci ayağı olan Adrasan etkinliklerine başladı.

26 Haziran’da Antalya’nın tatil merkezlerinden Adrasan’da çıkan yangında, yüz elli hektarlık bir alan kül olmuştu. Neo Beat, yangından sonra bölgede çalışmalar yapmak için 6 Ağustos’ta Adrasan’da tahrip olan bölgeye gideceğini duyurdu. Olympos gişeleri önünde toplanan grup, Adrasan’a ordan da simgesel bir yaşam alanı olarak nitelendirdikleri Holy Antalya Koyu’na hareket etti. Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu komün, bu etkinliği de deneysel müziği ön plana çıkararak gerçekleştiriyor.

Komünden gelen bilgilere göre, yangından zarar görmüş arazinin analizinden sonra ilk izlenim, yangının sabotaj olduğu yönünde. Komün çalışmalarını tamamladıktan sonra, arazi hakkında bir rapor yayımlayacak. Zemin etüdüyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına da başlayan komün, dünyada beat kültürüyle özdeşleşmiş sayılı alanlardan olan Olympos-Adrasan bölgesinin rant arazisi olmaması ve enerjisinin korunması için insiyatif alacağını da belirtiyor. Grubun simgesel olarak sahiplendiği, Holy Antalya Koyu da bu bölgede bulunuyor.

Neo Beat hakkında

Geçmişi 2011 yılına dayanan Neo-Beat, Hacettepe, Gazi, ODTÜ ve Ankara üniversitelerinden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluştu. Grubun nihai amacı kendileri de dahil olmak üzere her şeyi geride bırakabilecek kadar anonimleşmek. Fanzin ve kısa film çalışmaları yapan Neo-Beat, belirgin bir tüzüğü, organları ve hiyerarşik yapılanmayı, kısacası sınırlamalar meydana getiren her türlü yapıyı reddediyor ve komünü şu şekilde tanımlıyor:

Komün sözcüğü, Latince ‘paylaşmak’ anlamına gelen ‘communis’ kökünden türetilmiştir. Mülkiyetin paylaşılmasının yanında, hiyerarşi karşıtlığı, topluluğu ilgilendiren kararların konsensüs ile alınması, sürdürülebilir ekolojik yaşam gibi prensipler, günümüz komünlerinde en çok ortaklaşılan değerler olarak ön plana çıkmıştır. Komünal yaşam, ya bir komünde ya da kasıtlı toplumda gerçekleşir, aradaki farkı ise samimi paylaşımın seviyesi belirler. Komün üyeleri, grubu, çekirdek aile biriminin yerine geçirir, genelde ‘ortak bir amaç’ çerçevesinde kolektif bir yaşam sürdürür ve genel kararları grup olarak alacak kadar samimi bir ortam yaratılır.