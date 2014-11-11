Nejat İşler üniversitede ders veriyor

​Bir süre önce yaşadığı rahatsızlığının ardından Muğla'ya Bodrum İlçesine yerleşen Nejat İşler Bodrum'da üniversitede ders vermeye başladığını açıkladı.

Bodrum'da amatör futbol ligi ile de yakından ilgili olan Nejat İşler, Gümüşlükspor Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.

İşler ile Gümüşlükspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek kulüp ve çalışmaları hakkında Başkan Kocadon'a bilgi verdi. Hedeflerinin Süper Amatör Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Üyeleri, başarılı sonuçlar alarak da bu hedefe doğru ilerlediklerini belirtti.

Ünlü oyuncu Nejat İşler de takıma verdiği desteklerinden dolayı Başkan Kocadon'a teşekkür ederek Gümüşlükspor atkısı hediye etti. İşlerini Bodrum'dan takip ettiğini ifade eden İşler, "Artık buraya yerleştik. Üniversitede derslere başladım. İşlerimi de buradan takip ediyorum" dedi.