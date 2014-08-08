Nejat İşler hayvanlara ekmek astı, parmakları ilk kez görüntülendi

Nejat İşler, aylar süren hastane döneminin sonunda Bodrum’daki normal hayatına döndü. Ünlü oyuncu, önceki sabah sokak hayvanları ve kuşlar için ağaç dalına torbayla ekmek asarken görüntülendi.

Yoğun bakım döneminde oluşan dolaşım bozukluğu nedeniyle sağ el parmakları moraran ve ağır bir ameliyat geçiren Nejat İşler, Bodrum’daki rutin hayatına döndü. Ünlü oyuncu önceki gün bir bardaydı.

Mekandan bir kız arkadaşıyla çıkan İşler, aracına binmeden önce mekandan aldığı artık ekmeklerle dolu torbayı bir ağacın dalına astı. Ardından arkadaşının kullandığı otomobile binip uzaklaştı.

Nejat İşler’in iki ay önce beş saatlik bir operasyonla kesilen parmakları, ilk kez objektife yansıdı. Yaraların tamamen kapanmış olduğu görüldü.