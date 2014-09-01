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Yaşam

Nejat İşler hastalığının ardından ilk kez konuştu

Oyuncu Nejat İşler hastalığına ilişkin soruyu 'güzel şeylerden bahsedelim' diyerek yanıtsız bıraktı

01 Eylül 2014 13:35

17 Ocak günü solunum yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve 26 gün yoğun bakımda kalan Nejat İşler, hastalığıyla ilişikin soruya 'güzel şeylerden konuşalım' diyerek yanıt vermedi.

Oyuncu Nejat İşler, yazarı olduğu OT dergisine Şubat ayında vereceği röportajı Eylül sayısında verdi. Ocak ayında şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve gelişen septik şok nedeniyle girdiği yoğun bakımdan 26 gün sonra çıkan İşler, derginin eylül sayısında Behzat Ç. dizisinin senaristliğini yapan Ercan Mehmet Erdem’e konuştu. “Hastalığından konuşalım mı” sorusuna İşler,  “Güzel şeylerden bahsedelim” cevabını verdi.

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