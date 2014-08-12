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Nejat İşler 'Benim Adım Gültepe' ile dönüyor

'Benim Adım Gültepe'nin dün akşam ilk kez yayınlanan fragmanı izleyicilerden büyük ilgi gördü

12 Ağustos 2014 15:08

Kanal D'nin Eylül'de ekrana gelecek yeni ve iddialı dizilerinden "Benim Adım Gültepe" dün akşam yayınlanan ilk fragmanı ile ses getirdi. Nejat İşler'in dış sesi olacağı dizinin fragmanı merak uyandırdı.

Kanal D’nin Eylül’de ekrana gelecek, başrollerini Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Ekin Koç, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Efe Akercan, Burak Dakak, Hakan Karsak, Şafak Başkaya, Özgür Özgülgün, Bige Önal, Oktay Daner, Selen Öztürk, Metehan Erdem, Numan Çakır, Necmettin Çobanoğlu, İskender Altın, Ali Altuğ, İlayda Alişan, Miray Akay, Banu Ergin, Olgun Toker, Şemsay Çankara, Mürtüz Yolcu ve Fulya Aksular’ın paylaştıkları, yeni ve iddialı dizisi “Benim Adım Gültepe”nin dün akşam ilk kez yayınlanan fragmanı izleyicilerden büyük ilgi gördü. 

İşte ilk fragman:

Fragmanın yayınının ardından izleyiciler sosyal medyada beğeni ve övgü dolu yorumlar yaptılar ve mesajlar attılar. İşte o mesajlardan bazıları; 

#BenimAdimGultepe Bu sezonun fenomen dizilerinden olur. mete horozoğlu'na mı bakayım nejat işler'in sesine mi iç çekeyim şaşırdım yalnız 

#benimadimgultepe Gültepe’yi Nejat İşler’in sesinden dinledik! Benim Adım Gültepe Eylül'de başlıyor! 

#benimadimgultepe Eylülde 

#BenimAdimGultepe diye bir iş başlıyor ki sorma! Böyle kalbinizin ortasına oturacak,az kaldı...Benim Adım Gültepe! Kışa hüzün lazım! 

biliyorum, ilerisi uçurum fakat sen, yürü yavrum gerisi beter, gerisi malum..."BENİM ADIM GÜLTEPE" Eylül'de... Kanal D'de... 

Benim adım gültepe dizisi çok güzel olacak bakın izmir dizisi birde efsane güzel 

#BenimAdımGueltepe tanitim fragmani #Nejatİslerin etkiliyci hoş sesi varya öyle güzelki dizide oynamadıgı halde oynuyormuş gıbı heycanlandım. 

#BenimAdımGültepe Merakla beklenenler listesine yazıldı. İzmir'in üvey evladı nasıl oluyormuş bakalım :)

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nejat işlerbenim adım gültepediziseslendirme

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