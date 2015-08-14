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Nazlı Ilıcak: Zekeriya Öz kaçmasın da proje mahkemeler tarafından tutuklanıp, cezaevine mi atılsın?

'Aslında Öz'ün yolsuzluk dosyasıyla doğrudan ilgisi yok, soruşturmayı yürüten savcılar farklı'

14 Ağustos 2015 21:16

Bugün gazetesi yazarı Nazlı IlıcakZekeriya Öz’ün yurtdışına çıkışı ile ilgili olarak, “Kaçmasın da proje mahkemeler tarafından tutuklanıp, cezaevine mi atılsın? Üstelik can güvenliği olacağını da sanmıyorum” dedi. 

Ilıcak, “Devletin koruması gereken bir savcı için hangi sebepten dolayı yakalama kararının çıktığını” sorarak, Öz’ün yolsuzluk dosyasıyla da doğrudan ilgisinin olmadığını savundu. Nazlı Ilıcak, “Soruşturmayı yürüten savcılar farklı. Sadece başsavcı vekili sıfatıyla konu hakkında kısmen bilgisi olabilir” dedi.

Bugün gazetesinde yayımlanan 14 Ağustos 2015 tarihli yazısında Ilıcak, Hilal Kaplan’ın 2010 yılında “TSK gerçekten peygamber ocağı olsaydı, arife günü kan döker miydi? (10 Eylül 2010)” diye sorduğunu ve “Şehit kavramı İslam’da vardır ama ‘Türk-Kürt savaşında ‘şehit’ yoktur” dediğini hatırlattı. Kaplan’ın bugün tam tersini söyleyerek “U Dönüşü” yaptığını iddia eden Ilıcak, “Bugün hem şehit diyor hem de barış sürecini sona erdirecek şekilde Kandil’in bombalanmasını onaylıyor” ifadelerine yer verdi.

Nazlı Ilıcak’ın Bugün gazetesinde "Terörden hem PKK hem iktidar sorumlu" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.

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