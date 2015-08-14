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'Zekeriya Öz, Ermenistan'dan Almanya'ya geçti'

Havaalanı kayıtlarına geçmeyen Öz’ün başka bir ülkeye devam edip etmediği ise öğrenilemedi

14 Ağustos 2015 10:36

Türkiye’de aranan ve hakkındaki yakalama kararından 12 saat önce yurt dışına çıkan eski savcı Zekeriya Öz’ün, Erivan’dan Almanya’ya geçtiği öğrenildi. Ergenekon davasında gazeteci Tuncay Özkan’ın avukatlığını yapan Ahmet Çörtoğlu ise “Savcıların kaçmalarına göz yumuldu” iddiasını gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Zekeriya Öz’ün salı akşamı Erivan’dan uçakla Almanya’ya gittiği, hakkında yakalama kararı bulunmadığı için de vizeden muaf yeşil pasaportla rahat bir şekilde kontrolden geçtiği belirtildi. Havaalanı kayıtlarına geçmeyen Öz’ün başka bir ülkeye devam edip etmediği ise öğrenilemedi.

 

'Kaçışa zemin hazırlandı' iddiası

 

Tuncay Özkan’ın avukatı Ahmet Çörtoğlu ise eski savcıların kaçmalarına göz yumulduğunu iddia etti. MİT TIR’ları savcılarının süreç başlar başlamaz açığa alınarak tutuklandıklarını anımsatan Çörtoğlu, şunları söyledi:

“Aynı şey bu savcılar için uygulanmadı? Zira ellerinde hükümeti yıpratacak çok belge var. Silivri soruşturmalarından değil, 17-25 Aralık’ta koydukları tavır nedeniyle yakalama kararı verildi. Ancak kaçmaları için zemin hazırlandı. Bence bu yakalama kararları kaçtıktan sonra alındı. Ya da Cemaat yapılanması yargı içinde halen aktif, karar önceden bildirildi.”

 

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