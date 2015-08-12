Ermenistan: Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın ülkemize giriş yaptığına dair elimizde hiçbir bilgi yok

Ermenistan, haklarında yakalama kararı çıkarılan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Gürcistan üzerinden Ermenistan'a geçtikleri yönündeki haberleri doğrulamadı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, “İki Türk savcının Ermenistan’a geldiği hususunda elimizde hiçbir bilgi yok. Biz böyle bilgiye sahip değiliz” dendi.

Artvin Valisi Kemal Cirit, eski savcıların Gürcistan’a oradan da Ermenistan’a geçiş yaptığını açıklamıştı. Hakkındaki davalar nedeniyle Gürcistan’ın Batum kentinde firari olan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk ise savcıların Ukrayna’da olduğunu iddia etmişti.