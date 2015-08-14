T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Almanya'ya: Zekeriya Öz'ü bize vermezseniz...

'Kırmızı bültenle Almanya’yı da göreceğiz ne yapacak?'

14 Ağustos 2015 20:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hakkında yakalama kararı olan eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'ya geçtiği yolundaki bilgiler doğrultusunda Almanya'ya çağrıda bulundu. Erdoğan, "Süratle bunlarla ilgili büyük ihtimalle kırmızı bülten çıkacaktır. Kırmızı bültenle Almanya’yı da göreceğiz ne yapacak? Eğer yapmazsa, Almanya bizden herhangi bir suçluyu, Tayyip Erdoğan imzasıyla alamaz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir" dedi.

Rize'de STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan bazı bölümler şöyle:

 

‘Hakimler savcılar kaçar mı' diyorlardı’

 

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı Meclis tablosu, Suriye’de yaşanan kaos ortamının derinleşmesiyle birlikte, Türkiye yeni bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Paralel örgütüyle, mezhepçi örgütüyle düşmanlığı bayrak edinmiş sözde aydınlarıyla, medyasıyla büyük bir ihanet şebekesinin koalisyonuna şahit oluyoruz. Buyrun şimdi görüyorsunuz, ne diyordu paralel örgütün önde gelenleri, hakimler savcılar yurt dışına kaçar mı ya? Onlar için adli kontrolle serbest bırakılma yakışır mı ya? Buyrun kaçtılar mı? Kaçtılar.  

Ama bir şey çok anlamlıydı. Bir, onlar kaçmak suretiyle karakterlerinin cibilliyetlerinin ne olduğu ortaya çıktı. Şahsımla ilgili kaçacağımı söylüyorlardı, o 17-25 Aralık sürecinde, Cezayir seyahatine gittiğim zaman kaçıyor demişlerdi. Ne oldu? Ben buradayım.

 

‘Almanya Zekeriya ÖZ'Ü bize vermezse...’

 

Önce Gürcistan, sonra Ermenistan… Şimdi de Almanya. Şimdi de Almanya, şimdi göreceğiz. Almanya’yı da göreceğiz. Şimdi öyle zannediyorum ki; süratle bunlarla ilgili büyük ihtimalle kırmızı bülten çıkacaktır. Kırmızı bültenle Almanya’yı da göreceğiz ne yapacak? Eğer yapmazsa, Almanya bizden herhangi bir suçluyu, Tayyip Erdoğanimzasıyla alamaz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.

ETİKETLER

zekeriya özalmanyasavcılarkaçışkırmızı bültenaçıklamavermezse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24