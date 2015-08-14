Erdoğan'dan Almanya'ya: Zekeriya Öz'ü bize vermezseniz...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hakkında yakalama kararı olan eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'ya geçtiği yolundaki bilgiler doğrultusunda Almanya'ya çağrıda bulundu. Erdoğan, "Süratle bunlarla ilgili büyük ihtimalle kırmızı bülten çıkacaktır. Kırmızı bültenle Almanya’yı da göreceğiz ne yapacak? Eğer yapmazsa, Almanya bizden herhangi bir suçluyu, Tayyip Erdoğan imzasıyla alamaz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir" dedi.

Rize'de STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan bazı bölümler şöyle:

‘Hakimler savcılar kaçar mı' diyorlardı’

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı Meclis tablosu, Suriye’de yaşanan kaos ortamının derinleşmesiyle birlikte, Türkiye yeni bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Paralel örgütüyle, mezhepçi örgütüyle düşmanlığı bayrak edinmiş sözde aydınlarıyla, medyasıyla büyük bir ihanet şebekesinin koalisyonuna şahit oluyoruz. Buyrun şimdi görüyorsunuz, ne diyordu paralel örgütün önde gelenleri, hakimler savcılar yurt dışına kaçar mı ya? Onlar için adli kontrolle serbest bırakılma yakışır mı ya? Buyrun kaçtılar mı? Kaçtılar.

Ama bir şey çok anlamlıydı. Bir, onlar kaçmak suretiyle karakterlerinin cibilliyetlerinin ne olduğu ortaya çıktı. Şahsımla ilgili kaçacağımı söylüyorlardı, o 17-25 Aralık sürecinde, Cezayir seyahatine gittiğim zaman kaçıyor demişlerdi. Ne oldu? Ben buradayım.

‘Almanya Zekeriya ÖZ'Ü bize vermezse...’

Önce Gürcistan, sonra Ermenistan… Şimdi de Almanya. Şimdi de Almanya, şimdi göreceğiz. Almanya’yı da göreceğiz. Şimdi öyle zannediyorum ki; süratle bunlarla ilgili büyük ihtimalle kırmızı bülten çıkacaktır. Kırmızı bültenle Almanya’yı da göreceğiz ne yapacak? Eğer yapmazsa, Almanya bizden herhangi bir suçluyu, Tayyip Erdoğanimzasıyla alamaz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.