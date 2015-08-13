Zekeriya Öz’ün kuzeni: Saflığından faydalandılar, kaçmasaydı daha hoş olurdu

Ergenekon ve 17 Aralık soruşturmalarının öne çıkan savcılarından, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Ermenistan’a geçiş yapan Zekeriya Öz’ün Bursa’da yaşayan kuzeni Yusuf Öz, "Bence kalsaydı, kaçmasaydı daha hoş olurdu. Yani Türk yargısına kendisini teslim etmesi gerekirdi" dedi. Kuzeni, Zekeriya Öz'ün saflığından faydalanıldığını öne sürdü.

Kuzeninin, normal bir Türkiye Cumhuriyeti savcısı olduğunu, ancak bir dönem pohpohlanarak kahraman yapıldığını söyleyen Yusuf Öz, "Zekeriya Öz, vatanını milletini seven bir insandır. Hangi güçler neden bunu ona yaptırdı, ya da neden yapmak zorunda kaldı ben de anlamış değilim. Zekeriya Öz’ü dün kahraman yapanlar, bugün vatan haini ilan ettiler" dedi.

Bakırköy 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ’yakalama kararı’ verilen ve karar öncesi ilk olarak Gürcistan’a daha sonra Ermenistan’a kaçtığı açıklanan Ergenekon ve 17 Aralık soruşturmalarının eski savcılarından Zekeriya Öz’ün Bursa’da yaşayan kuzeni Yusuf Öz, açıklamalarda bulundu.

DP’den aday olmuş

7 Haziran’da yapılan genel seçimde Demokrat Parti Bursa milletvekili adayı olan Yusuf Öz, kuzeni Zekeriya Öz’ün normal bir Türkiye Cumhuriyeti savcısı olduğunu, ancak bir dönem kendisinin pohpohlanarak, kahraman yapıldığını söyledi. Öz şöyle konuştu:

"AK Parti hükümeti tarafından kullanıldı, açıkçası. O gün de söyledim. 2011 yılında da kendisine de izah ettim. ’Zekeriya sen Türkiye Cumhuriyeti kanunları içinde kanuni vazifeni yap. Diğer olaylara karışma’ dedim. Zekeriya’nın bir tane tutukladığı kimse yoktur. Bugün bakın, Türkiye Cumhuriyeti’nin subayları, genelkurmay başkanları sanki Zekeriya tutuklamış gibi vatan haini gibi göstermekte. Öyle bir şey yok. Tutuklayan hakim kim? Ne adı belli, ne şanı belli, ne ismi belli. Neden onların üzerine gitmiyorlar? Bu Zekeriya’nın saflığından faydalandılar. Bunu düzeltmek gerekir. Ona en azından o günün Başbakanı Tayyip Erdoğan da inandı. Tayyip Erdoğan da Zekeriya Öz’ü bir kahraman yaptı. ’Ben de o günün savcısıyım’ falan dedi. Bugün için Tayyip Erdoğan’ın gözünde vatan haini oldu. Neden oldu? O beni ilgilendirmiyor. Hukuktur, siyasaldır, benim onlara karışma hakkım yok. Ancak dünün kahramanı bugün vatan haini yapılıyorsa, orada çok şeyler düşünmek lazım, irdelemek lazım."

’Bence kaçmasaydı daha hoş olurdu’

Zekeriya Öz’ün yurtdışına gitmesi ile ilgili de görüşlerini açıklayan Yusuf Öz, şunları söyledi:

"Gerek askeri grup, gerek hükümet kanadı olsun, gerekse PKK kanadı olsun, Zekeriya’yı yemeyi planladılar. Belki de faili meçhule gidecek, hapse giderse. Belki de başka şekilde... Tabi bir şekilde önlem olarak yurtdışına gitmesi normaldir. Türk Yargısına güvenemediğindendir açıkçası. Çünkü cumhuriyetin savcısı her şeyden önce. Bizim bugünkü adliyemiz, yargımız taraflı bir yargıdır. Görünen budur Zekeriya’da yargının içinde olduğundan dolayı herhalde kaçmayı yeğledi. Bence kalsaydı, kaçmasaydı daha hoş olurdu. Yani Türk yargısına kendisini teslim etmesi gerekirdi."

‘Evin tek oğlu’

Amcası ve yengesinin yaşanan bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Öz şöyle devam etti:

"Anne ve babasının üzüldüğünü biliyorum. Bir evin tek oğlu. Sülale olarak çok kalabalığız. Türklüğüne, bayrağına, Müslümanlığına asla laf söyletmeyecek bir sülaleye yapıya sahibiz. Burada Fethullah Hoca’nın herhalde grubu ağır bastı. Onların okulunda okuduğu için, ya da inandığı için minnet duygusundan dolayı onlarla birlikte hareket etme zorunluluğu duydu. Kendisi çok akıllıdır, zekidir. Milliyetçidir, dini bütün bir insandır."