T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Keşke başbakan 'tuzak' diyeceğine dosyaya sahip çıksaydı'

Gazeteci ve yazar Nazlı Ilıcak: Yolsuzluk dosyaları ciddi bulgular içeriyorsa tahkikatın selameti açısından 3 bakan istifa etmeli, edebilirler

17 Aralık 2013 20:28

Gazeteci Nazlı Ilıcak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonu ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ilıcak, İstanbul ve Ankara’da polisin düzenlediği yolsuzluk operasyonuna ilişkin Başbakan Erdoğan’dan gelen açıklamaları değerlendirirken, “Keşke ‘bakanım bile olsa üzerine gidilmesini engellemeyiz’ deyip yolsuzlukların takipçisi olduğunu gösterseydi” dedi.

Ilıcak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Keşke Başbakan ‘tuzak’ ya da ‘milli irade’ diyeceğine dosyanın içeriğinden söz etseydi” derken, şunları kaydetti:

“Dosyanın içeriği ciddi iddialarla doldurulmuşsa ‘bu yargı-polis cuntasının tertibi’ demek faydasız. Keşke başbakan dosyaya sahip çıksaydı. Keşke ‘bakanım bile olsa üzerine gidilmesini engellemeyiz’ deyip yolsuzlukların takipçisi olduğunu gösterseydi. Yolsuzluk dosyaları ciddi bulgular içeriyorsa tahkikatın selameti açısından 3 bakan istifa etmeli, edebilirler. Erdoğan yargının önünü açmalı.”

 

ETİKETLER

yolsuzlukrüşvetoperasyonnazlı ılıcakbaşbakanrecep tayyip erdoğanmeslektaşgazeteciyazartwittermilli irade

İlgili Haberler

Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da arada düzenlenen operasyonlarda bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı...

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 bakanın oğlu gözaltında

İstanbul ve Ankara'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğulları da gözaltına alındı

Gülen cemaatinden yolsuzluk operasyonu için ilk açıklama

Hüseyin Gülerce: Devam eden operasyonu, Hizmet hareketini adres göstererek hedef saptırma gayretleri var..

Yolsuzluk operasyonu hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra bazı bakanların çocuklarının da gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu Twitter'da da gündem oldu. İşte yazılanlar...

Yolsuzluk operasyonuna neden olan iddialar neler?

Yaklaşık 49 kişinin gözaltına alınmasına neden olan suçlamalar arasında Marmaray kazısından çıkan tarihi eserlerin el altından satılması da olduğu öne sürülüyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24