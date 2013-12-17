'Keşke başbakan 'tuzak' diyeceğine dosyaya sahip çıksaydı'

Gazeteci Nazlı Ilıcak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonu ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ilıcak, İstanbul ve Ankara’da polisin düzenlediği yolsuzluk operasyonuna ilişkin Başbakan Erdoğan’dan gelen açıklamaları değerlendirirken, “Keşke ‘bakanım bile olsa üzerine gidilmesini engellemeyiz’ deyip yolsuzlukların takipçisi olduğunu gösterseydi” dedi.

Ilıcak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Keşke Başbakan ‘tuzak’ ya da ‘milli irade’ diyeceğine dosyanın içeriğinden söz etseydi” derken, şunları kaydetti:

“Dosyanın içeriği ciddi iddialarla doldurulmuşsa ‘bu yargı-polis cuntasının tertibi’ demek faydasız. Keşke başbakan dosyaya sahip çıksaydı. Keşke ‘bakanım bile olsa üzerine gidilmesini engellemeyiz’ deyip yolsuzlukların takipçisi olduğunu gösterseydi. Yolsuzluk dosyaları ciddi bulgular içeriyorsa tahkikatın selameti açısından 3 bakan istifa etmeli, edebilirler. Erdoğan yargının önünü açmalı.”